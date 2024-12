El paper dels governs locals en els drets humans, a debat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La implicació dels governs locals en la protecció dels drets humans va protagonitzar ahir al Cafè del Teatre de Lleida l’últim acte del Cicle 0,7%, una iniciativa emmarcada en la campanya No va només de posar-se d’acord. Passem a l’acció. La impulsa el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per recuperar el 0,7% a l’agenda política i augmentar el compromís local en la cooperació internacional per la justícia global.