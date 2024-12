Menys de 5 euros: aquest és el millor pernil ibèric de supermercat segons l’OCU

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El pernil ibèric és un dels grans protagonistes de la gastronomia espanyola, apreciat no només pel seu sabor inconfusible, sinó també per la seua enorme versatilitat a la cuina. D’aquest producte tradicional es gaudeix tant en torrades per a l’esmorzar com en entrepans, i durant la temporada nadalenca es converteix en l’ingredient clau per crear receptes més sofisticades i festives.

Malgrat que tenim la idea que adquirir un pernil ibèric de qualitat implica pagar una gran suma de diners, no sempre és així. De fet, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), ha catalogat un pernil ibèric de supermercat com un dels millors del mercat. Amb una puntuació de 84 sobre 100, han assenyalat que no destaca únicament pel seu sabor sinó també per la seua qualitat.

Els millors pernils ibèrics de supermercat segons l’ OCU

El pernil ibèric de la marca Auchan, disponible als establiments d’Alcampo ha estat valorat com un dels millors. Després de fer un estudi en el qual es comparen més de 30 pernils diferents, aquest envàs s’ha col·locat al primer lloc del pòdium. En aquest estudi, s’han tingut en compte els ingredients, el nivell de greix, humitat, conservants etc.

El pernil de la marca Auchan conté 100 grams i posseeix el certificat de qualitat Certifood, a més es pot adquirir a qualsevol supermercat d’Alcampo a un preu de 4,23€. També apareix en aquest llistat el pernil ibèric dels supermercats Lidl, la marca original de l’empresa alemanya és Realvalle, té un preu de 4,69€ l’envàs i, igual com el primer, conté 100 grams.

La llista no acaba aquí, ja que també apareix en molt bona posició l’envàs de pernil ibèric dels supermercats Dia, pertanyent a la marca Delicious i que costa 5,15€. D’aquesta manera, totes aquelles persones que vulguin adquirir un pernil ibèric per als sopars de Nadal que s’aproximen i es decantin per alguna d’aquestes opcions, estaran davant d’un encert en tota regla.

Claus per diferenciar un pernil ibèric de qualitat

Manolo Valle, xarcuter en cap dels Museus del Pernil de Madrid, explica que el primer en què cal fixar-se per diferenciar un pernil de més qualitat que un altre, és observar el precinte i els colors: "El precinte que acompanya la pota indica tant la raça de l’animal com la seua alimentació. El color blanc ens informa que som davant d’un pernil d’engreix ibèric. Si el precinte és verd, es tractarà també d’un pernil d’engreix i igualment ibèric, però aquesta vegada de camp. Per la seua part, l’etiqueta roja i la negra corresponen als ibèrics de gla: el roig per a l’animal entre un 50 i un 75 per cent de raça ibèrica; i el negre identifica els pernils ibèrics de gla 100 per cent", assenyala.

D’altra banda, la peülla, el tacte de la pota i el greix, són altres dels indicadors per definir si un pernil té una major o menor qualitat. Principalment, la quantitat de greix que tingui el pernil és el principal indicador, ja que un pernil de qualitat ha de comptar amb una generosa quantitat i estar infiltrada a la carn.

El pernil ibèric és sens dubte un dels productes més representatius i apreciats de la gastronomia espanyola. El seu sabor únic, la seua textura suau i la seua versatilitat el converteixen en un ingredient estrella en qualsevol ocasió, des de l’esmorzar fins les celebracions més especials.