Més recollides de joguets a Lleida per a València

Ovelles Negres Solidàries ha posat en marxa una nova recollida de joguets a Lleida per portar-los a les zones afectades per la dana al País Valencià. A través de les xarxes socials, l’entitat va informar que tenen llest des de finals de novembre un espai a la plaça Joan XXXIII dels Mangraners on les persones que hi vulguin participar col·laborant poden fer-ho totes les tardes de dilluns a divendres. El material anirà cap a València perquè el reparteixin el Pare Noel i els Reis Mags entre els més petits. Així mateix, van assenyalar que ja han portat dos furgonetes i que pròximament en tenen prevista una tercera. L’entitat ja es va abocar amb l’enviament de material de primera necessitat després dels danys causats per la dana.