Vilanova de Tions, llar dels troncs

Unes 130 persones van visitar ahir Vilanova de Tions, el poble fictici d’on procedeixen les màgiques criatures conegudes comtroncsosoques de Nadal. Amb l’objectiu de donar-los la benvinguda abans que arribin les festes, la Manreana Parc, la granja escola ubicada a Juneda, va donar ahir inici a les activitats teatralitzades que condueixen a petits i majors per diferents espais tematitzats. Entre ells, es troben la fusteria (on se seleccionen i es construeixen elstroncs), la modista (que pren mesures i cus lesbarretinesi mantes amb què es vesteixen elstions), el saló d’estètica (per pintar i decorar les seues cares), l’hospital (on la Doctora Tronqueta cura els habitants malalts i estudia la seua alimentació perquè “caguin” millor per Nadal) i, finalment, l’ajuntament (on els rep l’alcalde fictici i els permet firmar al llibre de visites). Professionals de l’animació infantil s’encarreguen de conduir els forasters pel recorregut. En acabar l’activitat, les famílies poden anar a buscar el seusocai emportar-se-la a casa.

Els diferents passis, programats de 15.00 a 17.00 h des d’ahir fins demà, es duen a terme amb grups molt reduïts, d’al voltant d’una desena de persones. “És un espectacle molt cuidat, els més petits poden interactuar amb els actors, els qui els ensenyen com cuidar alstions”, va assegurar a aquest diari Jaume Graus, director de la Manreana. “En la primera jornada hem esgotat entrades i en la segona (avui), estem a punt”, va assenyalar Graus, que va afegir: “al llarg del pont esperem unes 300 persones”.

Unes 130 persones van visitar ahir Vilanova de Tions, el poble fictici d’on procedeixen les màgiques criatures conegudes com a troncs o soques de Nadal. Amb l’objectiu de donar-los la benvinguda abans que arribin les festes, la Manreana Parc, la granja escola ubicada a Juneda, va donar ahir inici a les activitats teatralitzades que condueixen petits i grans per diferents espais tematitzats.

Entre aquests es troben la fusteria (on se seleccionen i es construeixen els troncs), la modista (que pren mides i cus les barretines i mantes amb les quals es vesteixen els tions), el saló d’estètica (per pintar i decorar-los les cares), l’hospital (on la Doctora Tronqueta cura els habitants malalts i estudia l’alimentació perquè caguin millor per Nadal) i, finalment, l’ajuntament (on els rep l’alcalde fictici i els permet firmar al llibre de visites).

Professionals de l’animació infantil s’encarreguen de conduir els forasters per aquest recorregut. A l’acabar l’activitat, les famílies poden anar a buscar la seua soca i emportar-se-la a casa.

Les diferents funcions, programades de 15.00 a 17.00 hores des d’ahir fins demà, es porten a terme amb grups molt reduïts, de prop d’una desena de persones. “És un espectacle molt cuidat, els més petits poden interactuar amb els actors, els quals els ensenyen com cuidar els tions”, va assegurar a aquest diari Jaume Graus, director de la Manreana. “En la primera jornada hem esgotat entrades i en la segona (avui), hi estem a punt”, va assenyalar Graus, que també va afegir: “Al llarg d’aquest pont esperem unes 300 persones.”