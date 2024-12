Surt més barat comprar un pernil sencer o en talls? Descobreix com estalviar per Nadal

Publicat per Marta Planes Cases Redactora del digital Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi realitzat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) a Espanya ha posat de manifest les significatives diferències de preus existents al mercat dels productes ibèrics, especialment respecte al pernil i l’espatlla ibèrics. La investigació, que es va centrar en la venda online d’aquests productes, va revelar que els preus varien considerablement segons la categoria comercial i la presentació, ja sigui en talls o en peces senceres.

Segons les dades recopilades per l’OCU, fins i tot després de descomptar el malbaratament, que suposa aproximadament el 50% del pes en un pernil i el 60% a una espatlla, les diferències de preus continuen sent notables. Aquest factor de malbaratament inclou l’os i la crosta, elements no comestibles que influeixen en el pes total del producte.

Etiquetatge identificatiu: una assignatura pendent

Durant l’estudi, l’OCU no va detectar intents d’aparentar una categoria superior en l’etiquetatge identificatiu del tipus de pernil ibèric. Tanmateix, va assenyalar que en els productes que ja estan tallats i envasats, la informació no sempre és fàcilment llegible. En alguns casos, la denominació s’indica mitjançant adhesius, segells o figures geomètriques, i s’utilitzen tipus de lletra molt variats, la qual cosa pot generar confusió en els consumidors.

Davant d’aquesta situació, l’OCU ha sol·licitat al Ministeri d’Agricultura que estableixi un format comú per a l’etiquetatge dels productes ibèrics tallats, similar a l’utilitzat en altres etiquetes de qualitat com les Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG), les Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), les Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i en els productes vegans o sense gluten. D’aquesta manera, es facilitaria la identificació clara de la denominació del producte, un factor determinant en el seu preu i qualitat.

Preus segons categoria i presentació

L’estudi de l’OCU va desglossar els preus dels productes ibèrics segons la seua categoria i presentació. El pernil ibèric més econòmic és el d'engreix ibèric, procedent de porcs amb un 50% de genètica duroc i 50% ibèrica, alimentats amb pinso i criats en granja d’engreix. Aquest tipus de pernil s’identifica amb una etiqueta blanca i el seu preu mitjà és de 65 €/kg a talls i 37 €/kg en peça sencera, sense os. En el cas de l’espatlla, els preus són de 64 €/kg en loncheado i 27 €/kg en peça sencera.

Segueix l’engreix de camp ibèric, distingit per una etiqueta verda, els porcs de la qual són alimentats amb pinso i herba, i criats en devesa. El pernil d’aquesta categoria té un preu mitjà de 104 €/kg en a talls i 51 €/kg en peça sencera, mentre que l’espatlla costa 89 €/kg a talls i 33 €/kg en peça sencera.

En un nivell superior es troba el gla ibèric, identificat amb una etiqueta roja, procedent de porcs amb una genètica ibèrica entre el 50% i el 75%, criats en llibertat a la devesa i alimentats amb glans i recursos naturals. El pernil de gla ibèric arriba als 136 €/kg a talls i els 69 €/kg en peça sencera, i l’espatlla se situa en els 117 €/kg a talls i els 41 €/kg en peça sencera.

Finalment, el producte més exclusiu i car és el gla 100% ibèric, amb etiqueta negra, procedent de porcs de raça pura ibèrica, criats en total llibertat a la devesa i alimentats únicament amb glans, pastura i recursos naturals. El pernil d’aquesta categoria arriba a preus de 219 €/kg a talls i els 103 €/kg en peça sencera, mentre que l’espatlla costa 178 €/kg a talls i 84 €/kg en peça sencera.

Comprar peces senceres: una opció més econòmica

L’OCU destaca que, si es té previst consumir més de 5 kg de pernil ibèric o 4 kg d’espatlla durant les festes nadalenques, resulta molt més rendible adquirir una peça sencera i sol·licitar al xarcuter que la cort i l’envasi al buit. Malgrat que el tall suposa un cost addicional d’entre 30 i 50 euros per peça, el preu final serà aproximadament la meitat del que es pagaria comprant el producte ja tallat en petites quantitats.

El sector de l’ibèric a Espanya compta amb una llarga tradició i s’ha consolidat com un referent gastronòmic a nivell internacional. La producció de pernils i paletes ibèriques es concentra principalment en les comunitats autònomes d’Andalusia, Extremadura i Castella i Lleó, on les condicions climàtiques i l’abundància de deveses afavoreixen la cria de porcs ibèrics.

A més del pernil i l’espatlla, altres productes derivats del porc ibèric, com el llom, el xoriço o el botifarró, també gaudeixen de gran popularitat i reconeixement. La qualitat d’aquests productes està estretament lligada a la raça de l’animal, la seua alimentació i les condicions de cria, factors que es reflecteixen en les diferents categories comercials.