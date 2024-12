Barcelona acollirà una de les set primeres fàbriques europees d'intel·ligència artificial

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea (CE) ha escollit el Barcelona Supercomputing Center per liderar un dels set centres d'impuls de la intel·ligència artificial (IA) a la Unió Europea. La CE ha seleccionat set 'AI Factory': la de Barcelona i les de Bolonya (Itàlia), Kajaani (Finlàndia), Bissen (Luxemburg), Linköping (Suècia), Stuttgart (Alemanya) i Atenes (Grècia). El BSC AI Factory és una iniciativa conjunta d'Espanya, Portugal, Turquia i Romania. El govern espanyol invertirà 61,76 milions d'euros en aquest projecte, la Generalitat 14 més; i Portugal, Turquia i Romania faran contribucions fins assolir els 98,86 milions. A això caldrà sumar els 98,33 milions de la EuroHPC JU, institució que canalitza la iniciativa de les 'IA Factories'.

L'objectiu és democratitzar l'accés a la infraestructura de supercomputació avançada. D'aquesta manera, proporcionaran accés a la gran potència informàtica que necessiten les empreses emergents, la indústria i els investigadors per desenvolupar els seus models i sistemes d'IA.

Les fàbriques d'IA a Espanya i Finlàndia comptaran també amb una plataforma experimental que proporciona una infraestructura d'avantguarda per desenvolupar i provar models i aplicacions d'IA innovadores i fomentar la col·laboració a tot Europa.

Aquestes fàbriques d'IA duplicaran la capacitat informàtica d'EuroHPC, atenent les necessitats específiques i potenciant les capacitats europees en IA. L'objectiu és que les fàbriques es despleguin en el període 2025-2026.

El projecte liderat pel BSC està representat pel propi BSC-CNS, la Fundaçao para Ciencia e Tecnologia (FCT), el Consell d'Investigació Científica i Tecnològica de Turquia i l'Institut Nacional d'Investigació i Desenvolupament en Informàtica de Romania.

El nou sistema desenvoluparà i operarà una nova fàbrica d'IA i una infraestructura informàtica habilitada per IA al servei de l'ecosistema d'innovació d'IA de la UE per permetre l'adopció d'aquesta tecnologia per part d'empreses i investigadors. Estarà centrat en serveis per a l'administració pública, salut, farmàcia i biotecnologia, finances i legal, agricultura i clima, sector públic, energia i comunicació i mitjans de comunicació.

Actualització del supercomputador Marenostrum 5

La inversió que es farà al BSC inclou un conjunt de serveis per fomentar l'ecosistema innovador al voltant de la IA com per exemple accés a recursos optimitzats de supercomputació per a IA, un espai de dades per a entrenament, llibreries software i suport tècnic avançat. També s'actualitzarà el supercomputador Marenostrum 5 mitjançant l'adquisició d'un nou clúster específic per a l'entrenament d'IA i s'habilitarà la plataforma d'experimentació de noves tecnologies.

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha afirmat que el govern espanyol està apostant fort perquè Espanya estigui a l'avantguarda de la innovació en IA, generant un ecosistema d'startups i empreses potent al voltant d'aquestes noves tecnologies. Ha defensat també la "democratització" de l'accés a la IA, com ha assegurat que s'aconseguirà amb aquest projecte.

De la seva banda, la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha assegurat que aquesta iniciativa situarà Espanya "com un dels països de referència en el desenvolupament en intel·ligència artificial i impulsarà que tant el sector públic com el privat puguin desenvolupar projectes d'I+D amb un destacat impacte en ciència i tecnologia".