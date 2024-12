La natura i el canvi climàtic, font d’inspiració dels participants al Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El 60è Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa comptarà enguany amb 51 dissenys inspirats en gran part per la natura i el canvi climàtic. La gala tindrà lloc aquest dissabte a les deu de la nit al Teatre L'Amistat, amb les entrades exhaurides des de fa dies. L'alcalde Marc Solsona ha destacat la participació de joves, amb 18 creadors menors de 30 anys, provinents de diversos punts d'Espanya i Catalunya.

El concurs inclou tres categories: Moda Actual (25 participants), Fantasia (16) i Època (10). A més, el premi "Emergent's", que impulsa el talent jove, compta amb 8 vestits confeccionats per 18 creadors. Segons la directora del Museu de Vestits de Paper, el 25% dels concursants són d'aquest perfil jove i prop d'un 20% concursen per primera vegada.

La gala, conduïda per la periodista Ariadna Oltra, farà un repàs als 60 anys d'història del concurs i comptarà amb l'actuació musical de Raquel Parrondo. Un dels moments destacats serà la desfilada d'un disseny de la firma convidada Sita Mur, reproduït en paper per la modista Carme Solà. El vestíbul del teatre també acollirà una exposició de l'artista Fèlix Lozal sobre la sostenibilitat a través del cartró.

Exposicions urbanes i al Castell del Remei

Tot i que les entrades per a la gala estan exhaurides, el museu vol fer partícip a tota la ciutadania. Per això, dimecres s'inaugura la quarta exposició urbana amb una dotzena de vestits il·luminats en vitrines al centre de Mollerussa, que estarà activa fins al 7 de gener.

Paral·lelament, el Castell del Remei acull fins al 31 de gener una exposició especial de 35 vestits premiats, amb peces inèdites de 1964 i 1969 que surten per primera vegada del Museu de Vestits de Paper per contribuir a la retrospectiva dels seixanta anys de trajectòria del concurs.

Premis i jurat del concurs

El concurs repartirà un total de 13.000 euros en premis, incloent reconeixements per a cada categoria, el "Didal d'Or", "L'Agulla d'Or", el premi "EMOZ" al millor aprofitament de les qualitats del paper (dotat amb 1.000 euros), el premi "Emergent's" al disseny innovador de joves creadors (600 euros i un costurer) i el premi al millor model masculí o femení.

El jurat estarà presidit per Montse Figueras, CEO de la firma Sita Murt, i comptarà amb professionals del món de la moda, el disseny, la restauració i el patronatge, com Mariona Mas, Míriam Rubio, Félix Lozal, Josep Maria Folch, Sílvia Corral, Francisco Pavón, Felipe Moreno, Luis Fernando Jiménez, Teresa Cardona i Mireia Caba.

Un concurs amb història i projecció

El Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa va ser declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) en el darrer Ple de l'Ajuntament, reconeixent així la seva llarga trajectòria i la seva importància en la promoció de la creativitat i la innovació en el disseny amb paper. Al llarg dels seus 60 anys d'història, el certamen ha esdevingut un referent a nivell nacional i internacional, atraient participants i visitants d'arreu.

Amb iniciatives com les exposicions urbanes, la mostra al Castell del Remei i la creixent participació de joves creadors, el Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa segueix consolidant-se com una cita ineludible per als amants de la moda, l'art i la sostenibilitat.