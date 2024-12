Adeu al carnet de conduir: l’edat a la qual la DGT retira el permís als majors de 65 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El 2024, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha anunciat una sèrie de canvis significatius que afectaran milers de conductors a Espanya, especialment a aquells que han complert els 65 anys. Les noves regulacions sobre la renovació del carnet de conduir busquen garantir que els conductors grans mantinguin les capacitats necessàries per conduir de forma segura. Aquest enduriment de requisits sorgeix com a resposta al creixent nombre d’accidents de trànsit en els quals es veuen implicats conductors d’edat avançada.

Noves regles per a la renovació del carnet de conduir

Un dels canvis més importants introduïts per la DGT és la reducció en el període de validesa del carnet de conduir per als conductors majors de 65 anys. Fins ara, els conductors podien renovar el seu permís cada deu anys, però amb les noves normatives, els qui superin els 65 hauran de fer-ho cada cinc anys. A més, a partir dels 70, la renovació es realitzarà cada dos anys, la qual cosa implica sotmetre’s amb més freqüència a controls mèdics més rigorosos.

Aquests controls inclouen un examen psicofísic exhaustiu, en el qual s’avaluen factors com la visió, audició, coordinació i capacitat de reacció. També es presta especial atenció a les habilitats cognitives del conductor, la qual cosa significa que la memòria i altres aspectes relacionats amb la funció cerebral seran avaluats per garantir que el conductor és apte per seguir el volant.

La DGT ha estat clara quant a les conseqüències de no complir aquests requisits: els conductors que no passin les proves o que no renovin el seu carnet en el temps estipulat veuran com el seu permís és revocat. Aquesta mesura, segons la institució, té per objectiu reduir la sinistralitat a les carreteres, ja que un 28% de les víctimes mortals en accidents de trànsit a Espanya són persones grans.

Implicacions per als conductors grans

A partir dels 65 anys, els conductors s’han de sotmetre a exàmens mèdics més freqüents. Aquests exàmens no només avaluen les condicions físiques com l’agudesa visual o la capacitat auditiva, sinó que també se centren en aspectes psicomotors que són essencials per conduir de manera segura.

Un aspecte clau és la medicació. La DGT també ha establert que els conductors que estiguin sota tractament mèdic que pugui afectar les seues capacitats per conduir ho hauran de notificar. En aquests casos, és probable que se’ls redueixi el període de validesa del seu carnet de conduir, el que obliga a una supervisió mèdica més estricta.

Per als conductors majors de 65 anys, la renovació del carnet de conduir es pot realitzar en Centres de Reconeixement Mèdic autoritzats per la DGT. Aquests centres ofereixen un servei integral que inclou la realització de totes les proves necessàries, la presa de fotografia i l’enviament del carnet renovat al domicili del sol·licitant.

Una bona notícia per als qui superin els 70 anys és que estan exempts de pagar les taxes de renovació, encara que hauran de cobrir el cost de les proves mèdiques necessàries per a la renovació. Aquest procés és senzill, però és fonamental que els conductors compleixin amb els terminis establerts per evitar la suspensió del seu permís.

Conseqüències de no complir els requisits

Els conductors que no aconsegueixin superar les proves mèdiques o no realitzin la renovació a temps s’enfrontaran a la retirada del carnet de conduir. La DGT ha deixat clar que no hi haurà excepcions: qualsevol conductor major de 65 anys que no compleixi els requisits veurà com el seu permís de conducció és donat de baixa automàticament.

Aquesta decisió s’emmarca en un context en el qual les autoritats viàries busquen minimitzar els riscos a les carreteres. Si bé conduir ofereix als grans una gran autonomia, també és essencial garantir que puguin fer-ho de manera segura, sense posar en perill altres usuaris de les vies públiques.

Resum dels canvis en la renovació del carnet de conduir per a majors de 65 anys