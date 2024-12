Què fer abans del 31 de desembre per pagar menys en la declaració de la Renda

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A mesura que s’atansa el 31 de desembre, s’obre una finestra d’oportunitat única per als contribuents a Espanya que busquen estalviar en la declaració de la renda. Els experts en fiscalitat assenyalen que és crucial actuar abans de final d’any per aprofitar al màxim les deduccions i beneficis disponibles. A continuació, es detallen 8 moviments estratègics que permetran reduir significativament la factura de l’IRPF.

1. Aportar a un pla de pensions

Una de les opcions més populars és realitzar aportacions a plans de pensions individuals o d’ocupació. Les quantitats invertides poden deduir-se fins a un màxim de 1.500 euros en plans individuals i 8.500 euros en plans d’ocupació, sempre que no se superi el 30% de la base imposable. L’estalvi fiscal dependrà del tram de tributació del contribuent.

2. Invertir en empreses de nova creació

La deducció per inversió en empreses de nova o recent creació és la més generosa de l’IRPF. Es pot reduir fins un 50% de les inversions sobre una base màxima de 100.000 euros, la qual cosa suposa un estalvi fiscal de fins 50.000 euros. És important complir requisits com romandre en el capital de l’empresa durant almenys tres anys.

3. Realitzar donatius a ONGs

Els donatius realitzats a entitats sense ànim de lucre també permeten reduir la factura fiscal. Es pot deduir fins un 80% pels primers 250 euros donats i un 40% per la resta. Si es mantenen les donacions durant més de dos anys consecutius a la mateixa ONG, el percentatge s’eleva al 45%.

4. Aprofitar el salari en espècie

Pactar una part del salari en espècie és una altra manera de minimitzar l’impacte fiscal. Molts rendiments en espècie estan exempts de tributar fins un 30% dels ingressos totals del treballador, com el xec guarderia, els tiquets restaurant fins 11 euros per dia, les assegurances de salut pagades per l’empresa o les accions de la companyia fins 12.000 euros anuals.

5. Comprar un vehicle elèctric

Fins al 31 de desembre de 2024, l’adquisició d’un cotxe elèctric endollable nou amb un preu inferior a 45.000 euros dona dret a una deducció del 15% sobre una base màxima de 20.000 euros. A més, instal·lar un sistema de recàrrega per a vehicles elèctrics permet desgravar un altre 15% sobre un màxim de 4.000 euros.

6. Ajustar el preu del lloguer

Els propietaris d’immobles llogats en zones tensades poden incrementar la deducció del 60% al 90% si rebaixen el preu del lloguer en més d’un 5%. També existeix una reducció del 70% per llogar joves d’entre 18 i 35 anys en aquestes àrees.

7. Fer obres al pis llogat

Realitzar reformes en habitatges arrendats té un doble benefici fiscal. D’una banda, s’aplica una reducció del 60% sobre els ingressos nets del lloguer. Per un altre, les despeses de conservació i reparació són deduïbles dels rendiments obtinguts.

8. Millorar l’eficiència energètica de l’habitatge

Fins a final d’any és possible aprofitar deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica, tant en habitatges llogats com en la residència habitual. Els percentatges i límits varien segons el tipus d’actuació, podent assolir fins un 60% sobre 5.000 euros anuals en rehabilitacions que redueixin el consum d’energia primària no renovable en un 30%.

En definitiva, els contribuents a Espanya disposen de múltiples opcions per reduir la seua factura fiscal abans que finalitzi l’any. Des d’aportacions a plans de pensions i inversions en empreses emergents, fins donatius, salari en espècie, compra de vehicles elèctrics i deduccions per lloguer i reformes, les possibilitats d’estalvi són àmplies i variades.

Els experts recomanen planificar amb temps i assessorar-se adequadament per maximitzar els beneficis fiscals en funció de la situació particular de cada contribuent. Actuar abans del 31 de desembre és clau per aprofitar al màxim aquests avantatges i aconseguir una reducció significativa en la declaració de la renda.