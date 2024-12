Lleida ja treballa perquè Catalunya sigui Regió Mundial de la Gastronomia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En el marc de projecte Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia (CRGM) 2025, ahir es va constituir el grup de treball d’experts en alimentació i gastronomia de Lleida en un partit presidit per l’alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, acompanyat per la regidora de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch. En total, hi van participar fins 25 professionals lleidatans que intervenen directament en la cadena de valor de la restauració, la gastronomia i la indústria turística a Lleida.

Durant la sessió, l’ajuntament i Turisme de Lleida van presentar un calendari de dinamització i promoció d’activitats d’àmbit gastronòmic per enaltir els valors locals en clau agroalimentària. Entre les propostes, destaca un pícnic familiar als Camps Elisis amb productes de la terra; l’estrena del congrés Gastronomia i Horta (per promocionar aquesta zona com un hub de sostenibilitat i descobriment); un esdeveniment pop up al Centre Històric en el qual es podrà degustar la cuina dels partners de Turisme de Lleida; sopars en llocs emblemàtics de la ciutat (com el Museu Morera, la Seu Vella, l’escenari de la Llotja o l’antic Teatre Principal), o la creació d’una de nova penya de l’Aplec del Caragol que aculli persones de fora de la ciutat, entre altres activitats de recuperació i divulgació del costumari gastronòmic lleidatà.

Així mateix, els representants de la restauració, productors, cooperatives, hostaleria, empreses, tecnologia, innovació i investigació van desgranar la duresa del moment que viu el sector agroalimentari, per convenir en l’oportunitat que representa el projecte CRGM 2025.