Els ciberdelinqüents sembren el pànic utilitzant captures de Google Maps

Els estafadors estan emprant noves tècniques cada vegada més sofisticades per enganyar les seves víctimes i robar-los informació personal o bancària. Una de les últimes modalitats detectades utilitza Google Maps per atemorir les persones i forçar-les a realitzar pagaments sota amenaces.

Segons han informat fonts policials, els ciberdelinqüents obtenen primer les dades personals de les seves víctimes a través d'estafes prèvies o filtracions d'informació. Posteriorment, els envien un missatge exigint-los un pagament que pot arribar fins als 2.000 euros, acompanyat de tota mena de dades com el nom complet, DNI o número de telèfon per intimidar-los.

Però l'element més aterridor és quan els estafadors utilitzen Google Maps per fer una captura de pantalla de l'edifici on viu la víctima i enviar-li amb un missatge amenaçador: "Sabem on vius". D'aquesta manera, busquen atemorir la persona perquè accedeixi a un enllaç o codi QR que porta a una plataforma de pagament fraudulenta.

Com protegir-se d'aquest tipus d'estafes

Davant d'aquesta situació, els experts recomanen no fer cas a aquest tipus de missatges, no facilitar cap dada personal ni realitzar cap pagament. En cas de ser víctima d'una estafa similar, es aconsellable interposar una denúncia davant les autoritats competents.

A més, hi ha algunes mesures preventives que es poden adoptar, com sol·licitar a Google que difumini el nostre habitatge a la vista de carrer (Street View) per evitar que es puguin obtenir captures que després s'utilitzin de forma malintencionada.

Augment de les estafes que apel·len a la por

Aquest nou mètode se suma a una creixent tendència entre els ciberdelinqüents d'utilitzar tècniques que busquen generar por i angoixa en les víctimes per fer-les caure en l'engany. Altres exemples són la suplantació d'identitat de bancs alertant de suposats moviments estranys en els comptes, o correus electrònics que es fan passar per la policia comunicant la comissió d'un delicte.

Segons dades del Ministeri de l'Interior, l'any passat es van registrar a Espanya més de 200.000 delictes relacionats amb el frau online, una xifra que s'ha incrementat un 20% respecte al 2020. Les pèrdues econòmiques associades a aquestes estafes superen els 500 milions d'euros anuals.

Davant l'augment i sofisticació dels fraus online, resulta fonamental reforçar les campanyes de conscienciació i educació a la ciutadania en matèria de ciberseguretat. Cal conegui les principals amenaces que existeixen a la xarxa i disposi de les eines necessàries per protegir-se i actuar correctament en cas de ser víctima d'un engany.