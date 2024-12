Taula sobre els reptes de la salut mental a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 60 persones van participar ahir en la taula institucional de salut mental Lleida-Segrià, que es va celebrar a l’Hospital Sant Joan de Déu, per explicar els objectius aconseguits el 2024 i els reptes de cara a l’any que ve. La inauguració va anar a càrrec de Jaume Capdevila, gerent de Sant Joan de Déu: i Maite Josa, presidenta de Salut Mental Ponent i vicepresidenta de la coordinadora Salut Mental i Addiccions de Terres de Lleida. En la jornada, es va presentar una guia de recursos amb un mapa virtual amb les actualitzacions dels serveis i es va plantejar com a repte la necessitat de crear un grup de treball per millorar la coordinació de recursos del territori. Així mateix, es va parlar sobre l’estudi d’habitatge i salut mental que s’està fent en col·laboració amb la UdL. Aquesta taula va nàixer el 2020 com un espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboratiu.