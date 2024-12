'Bon dia!': Tàrrega anima els veïns a saludar-se

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Saludar-se és un costum en declivi malgrat que és un gest molt important que fa mantenir unes determinades formes que no s’han de perdre. Per aquesta raó, Tàrrega anima els veïns a saludar-se i fomentar així les relacions socials i el benestar emocional. Ho fa des del projecte Salut en Xarxa en el marc de la campanya Bon dia! i sota el lema Salut i somriu. Tàrrega, ciutat amable. Per la seua banda, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va afirmar que “dir bon dia és un gest molt fàcil i molt senzill que fa que tothom se senti millor” mentre que Astrid Navarro, administrativa del CAP, va destacar que “un simple bon dia és un gest gratuït però amb un potencial molt fort en les relacions socials”.

La campanya ha arrancat amb un gran mural (de 6x3 metres) a la via pública, obra de dos exalumnes del cicle de Revestiments Murals i Art Urbà de l’Escola Ondara, i un vídeo a les xarxes en què persones de diferents edats, ètnies i gèneres donen el bon dia en diferents idiomes. Les autores del mural, Judit Sanmartí i Ariadna Verdugo, van explicar que es van inspirar en un costum de l’àvia de la Judit de sortir al balcó i saludar tothom. Està al costat d’un gat, com a símbol del suport emocional que són les mascotes. Al mural es pot llegir la salutació en dotze idiomes diferents.