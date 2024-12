Un regal de Nadal per als més grans que viuen en solitud aquestes festes

Publicat per TATIANA FERNÁNDEZ Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 75 persones grans es van sentir ahir acompanyades i plenes d’alegria gràcies al dinar nadalenc organitzat per la Fundació Amics de la Gent Gran al restaurant Davall de la Llotja de Lleida, una iniciativa que entra dins de la campanya Encén el seu Nadal i que té l’objectiu d’acompanyar milers de persones grans que es troben vivint soles aquest període festiu. A més, és el primer any que l’entitat col·labora amb Mahou San Miguel per a aquest dinar, que va ser possible gràcies a aquesta empresa. En l’acte, tots van gaudir d’un gran dinar juntament amb els voluntaris de la fundació, d’un sorteig nadalenc i de l’activitat de fer cagar el tió, entre moltes més. També va assistir-hi l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; la regidora de la Paeria Begoña Iglesias; la representant del Patronat Fundació Amic de la Gent Gran Maria Burgués; el tècnic referent de la fundació, Jordi Bergé; la cap de Persones Grans de la Paeria, Pilar Planella, i el director del centre de producció de l’empresa Mahou San Miguel, Jordi Guixé i Coromines. Jordi Bergé va assegurar que “estem molt contents amb l’assistència, han pogut venir al dinar més de 75 persones, cada any esperem un gran volum d’assistents i que avui hagin pogut venir gairebé totes les persones grans que ajudem significa que estem fent una gran tasca ciutadana”. La fundació porta des de l’any 2017 organitzant activitats i diferents iniciatives amb l’objectiu d’acompanyar persones grans que viuen en solitud i aquest Nadal celebraran uns vint-i-quatre dinars nadalencs, a part d’altres activitats com tallers, berenars o sortides, i a més, regalaran una cistella plena de productes a totes les persones amb les quals treballen.