Respirem junts per un futur millor a La Marató 2024

Aquest diumenge 15 de desembre, la 33a edició de La Marató de 3Cat se centra en les malalties respiratòries, que afecten més de 2 milions de persones a Catalunya i són la tercera causa de mort al país. Amb 122.654 d’euros recaptats a les 11 del matí, la jornada solidària busca impulsar la recerca i conscienciar sobre la prevenció i els hàbits saludables.

Les malalties respiratòries inclouen patologies freqüents com l’asma i la MPOC, però també altres greus, com el càncer de pulmó i la fibrosi pulmonar. La contaminació, el tabac i els factors genètics en són causes principals. Aquestes patologies representen un alt cost en salut pública i qualitat de vida.

La recaptació de La Marató permetrà avançar en el diagnòstic precoç, els tractaments innovadors i la telemonitorització de pacients. Amb milers d’activitats solidàries arreu del territori, Catalunya respira esperança i solidaritat. Les donacions seguiran obertes fins a la matinada.