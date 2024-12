Aquests són els aliments que més han pujat de preu als supermercats a començaments de desembre

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi realitzat per Facua Consumidores en Acción ha revelat que el raïm blanc, les patates i les pastanagues han estat els tres aliments que més han incrementat els seus preus als grans supermercats d’Espanya a començaments de desembre, després de la rebaixa de l’IVA implementada l’octubre de 2024. L’anàlisi es va centrar en l’evolució dels preus entre principis de novembre i desembre a vuit cadenes de supermercats, examinant una sèrie de productes bàsics.

L’associació recorda que des de l’1 d’octubre de 2024, els aliments bàsics que tenien un IVA del 0% van passar a tenir un IVA del 2%, incloent olis d’oliva, llets, pa, ous, formatge, fruites, verdures, llegums, tubercles, cereals i farines. A més, l’IVA de les pastes alimentàries i els olis de llavors va augmentar del 5% al 7,5%.

Raïm blanc: el producte estrella en augments de preu

Segons les dades recopilades per Facua, la safata de 500 grams de raïm blanc sense llavors ha experimentat un increment mitjana del 28% l’últim mes. Sorprenentment, des de setembre, el raïm ha registrat un augment de preu mitjà del 75%, convertint-se en el producte més afectat per la pujada de l’IVA.

Altres aliments que també han vist pujar els seus preus en les últimes setmanes són la malla de cinc quilos de patates, que s’ha encarit un 9% de mitjana, i el quilo de pastanagues, el preu de les quals al desembre és un 2% superior al de fa un mes. Les pomes Golden tampoc no s’han quedat enrere, amb un augment del 0,1% en el seu preu mitjà durant aquest període.

Alguns productes mantenen preus estables o baixen lleument

Malgrat les pujades generalitzades, alguns aliments han aconseguit mantenir els seus preus estables en comparació amb el mes anterior. Aquest és el cas de la farina de blat, les cebes i els xampinyons laminats, els preus dels quals no han variat, entre novembre i desembre.

D’altra banda, certs productes han experimentat lleugeres baixades de preu al desembre. Entre ells es troben les llenties pardines (-0,7%), el bric de llet sencera (-0,9%), els enciams iceberg (-1,2%), el paquet de macarrons (-1,6%), les peres conferència (-1,9%), els llimons (-2,2%), l’oli d’oliva (-6,6%) i els alls (-7,4%).

Autoritats competents per sancionar pràctiques abusives

Facua ha destacat que tant el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 com les autoritats autonòmiques de protecció al consumidor tenen competències per sancionar pràctiques que vulnerin la normativa vigent en matèria de preus i protecció al consumidor.

La rebaixa de l’IVA en aliments bàsics implementada l’octubre de 2024 tenia per objectiu alleujar la càrrega econòmica dels consumidors espanyols en un context d’inflació i augment generalitzat de preus. Tanmateix, l’estudi de Facua posa de manifest que, en alguns casos, aquesta mesura no ha estat suficient per frenar la pujada de preus en certs productes essencials.