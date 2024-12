Campofrío reuneix icones culturals al seu emotiu anunci nadalenc

Publicat per EFE / redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

Què tenen en comú Gila, Francisco de Quevedo, Estrellita Castro, Fofó o Valle Inclán? Aparentment, res, tanmateix, la firma Campofrío els ha unit en 'Identiqué', el títol del seu tradicional anunci nadalenc amb què desitja homenatjar la "cultura i els valors que ens fan únics".

"Davant el risc de perdre la identitat cultural per la globalització", explica la companyia d’alimentació, pretén tornar a impactar l’espectador unint personatges dispars, però amb un nexe en comú, el seu vincle amb la cultura.

L’anunci comença en un lloc eteri, envoltat de núvols dalt d’una muntanya, en la qual cosa sembla ser el cel, en una casa per la qual van i venen artistes, humoristes, cantants, escriptors "personatges il·lustres que han construït la nostra identitat", assenyalen aquest dimarts des de la marca en un comunicat.

Amb el seu característic toc d’humor, els personatges van reflectint en els seus diàlegs algunes facècies que els identifiquen. La reina Isabel la Católica, la cantant i actriu Sara Montiel, la poeta Gloria Fuertes, l’actor José Luis López Vázquez, l’escriptor Luis de Góngora o l’humorista Eugenio són també protagonistes de l’anunci en el qual tots anhelen aparèixer en les llistes d’un sorteig que a quatre d’ells els portarà durant 24 hores de nou a la Terra.

L’anunci, ideat per l’agència This is Libre, començarà a emetre’s aquest dimarts.