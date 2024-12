'El 47', 'La infiltrada' i 'Segundo premio' lideren les nominacions als Premis Goya

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

'El 47', dirigida per Marcel Barrena, ha arrasat en les nominacions als Premis Goya amb 14 candidatures. 'La infiltrada', d'Arantxa Echevarría, amb 13; i 'Segundo premio', d'Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, amb 11, completen el podi de les principals favorites als Premis Goya. La segueixen la primera pel·lícula en anglès de Pedro Almodóvar, 'La habitación de al lado' (10 nominacions); 'La virgen roja' (9), de Paula Ortiz; i 'Casa en flames', de Dani de la Orden, i 'La estrella azul', de Javier Macipe, que empaten a 8. 'Marco' n'ha obtingut 5. Entre els candidats catalans que poden endur-se un Goya interpretatiu hi ha Emma Vilarasau, Eduard Fernández, Clara Segura, Maria Rodríguez Soto, Nausicaa Bonnín o Enric Auquer.

'Casa en flames', 'El 47', 'La estrella azul', 'La infiltrada' i 'Segundo premio' competiran per un dels dos Goya més cobejats de la nit, el de millor pel·lícula; mentre que a millor direcció s'hi veuran les cares Pedro Almodóvar ('La habitación de al lado'), Arantxa Echavarría ('La infiltrada'), Paula Ortiz ('La virgen roja'), Aitor Arregi i Jon Garaño ('Marco') i Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez ('Segundo premio'). La lectura de nominats s'ha fet des de Granada, ciutat que acollirà la gala el 8 de febrer.

Les categories interpretatives tenen un marcat accent català. Entre les actrius que optaran al guardó a millor protagonista hi ha Emma Vilarasau pel seu paper a 'Casa en flames', al costat de Julianne Moore i Tilda Swinton -totes dues per 'La habitación de al lado'-, Carolina Yuste pel seu paper d'infiltrada a ETA, i Patricia Lopez Arnaiz per 'Los destellos', una interpretació que li va valdre la Concha de Plata al Festival de Sant Sebastià.

Al premi a millor actriu de repartiment hi opten Maria Rodríguez Soto i Macarena García -totes dues per 'Casa en flames'; Clara Segura per la interpretació a 'El 47'; Nausicaa Bonnín per 'La infiltrada' i 'Aixa Villagrán' per 'La virgen roja'.

El Goya a millor protagonista masculí se'l disputaran Eduard Fernández per la camaleònica interpretació que fa d'Enric Marco; Alberto San Juan pel seu paper a 'Casa en flames'; Alfredo Castro per 'Polvo serán'; Urko Olazabal per 'Soy Nevenka'; i Vito Sanz per 'Volveréis'. Quant als de repartiment, hi ha Enric Auquer pel film de Dani de la Orden; Salva Reina per 'El 47'; Óscar de la Fuente per 'La casa'; Luis Tosar per 'La infiltrada' i Antonio de la Torre per 'Los destellos'.

Candidats a millor guió

Quant a guió original, els catalans Eduard Sola ('Casa en flames') i Alberto Marini i Marcel Barrena ('El 47') buscaran imposar-se a Javier Macipe ('La estrella azul'); Amélia Mora i Arantxa Echevarría (La infiltrada); i Aitor Arregi, Jon Garaño, Jorge Gil Munarriz i Jose Mari Goenaga ('Marco').

A millor guió adaptat, Àlex Montoya i Joana M. Ortueta per 'La casa'; Pedro Almodóvar per 'La habitación de al lado'; Pilar Palomero per 'Los destellos'; Mar Coll i Valentina Visopor per 'Salve María'; i Iciar Bollain i Isa Campo per 'Soy Nevenka' es trobaran al pati de butaques del Palau de Congressos de Granada.

L'estatueta a la direcció novella hi ha Miguel Faus per 'Calladita'; Pedro Martín-Calero per 'El llanto' (que ja va marxar del Festival de Donostia amb guardó); Javier Macipe per 'La estrella azul'; Sandra Romero per 'Por donde pasa el silencio' i Paz Vega amb 'Rita'.

El curtmetratge 'La gran obra', d'Àlex Lora, que aquest dimarts va passar el primer tall per arribar als Oscars, ha estat nominat als Goya.