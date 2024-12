Així es viu el Nadal al voltant del món: cinc tradicions nadalenques úniques que conviden a viatjar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nadal és una època màgica de l’any, atapeïda d’il·lusió i tradicions úniques a cada racó del planeta. Des de rituals centenaris fins costums contemporanis, cada país celebra aquestes dates especials d’una manera diferent i fascinant. Civitatis, la plataforma líder en distribució online d’activitats i visites guiades en espanyol, ha recopilat cinc tradicions nadalenques sorprenents que conviden a viatjar i descobrir com es viu el Nadal en diferents parts del globus.

Nit de Nadal al Japó: Pollastre fregit i romànic

Encara que al Japó no se celebra el Nadal com a tal, han adoptat alguns costums curiosos. La més impactant és sopar en una famosa cadena de pollastre fregit el 24 de desembre, tradició que va començar perquè era l’únic lloc on els turistes podien sopar a la Nit de Nadal. A més, l’esperit romàntic aflora en aquesta època, convertint la Nit de Nadal en una espècie de "Sant Valentí nipó", amb parelles joves gaudint de sopars especials.

Per a aquells que prefereixen l’autèntica gastronomia japonesa, existeix l’opció de realitzar un tour gastronòmic per ciutats com Osaka, on es poden degustar deliciosos plats tradicionals i submergir-se en la fascinant cultura culinària del país del sol naixent.

Les posades a Mèxic: Recreant el pelegrinatge de Josep i Maria

A Mèxic, el Nadal comença el 16 de desembre amb les anomenades "posades", que s'allarguen fins a la Nit de Nadal. Durant nou dies, les famílies recreen el pelegrinatge de Josep i Maria a la recerca de refugi, recorrent cases amb espelmes, càntics i nadales fins que finalment se’ls dona refugi. Cada dia simbolitza valors com la humilitat, la justícia i la caritat.

Carrers decorats per Nadal a Mèxic.Civitatis

Al final de la celebració, es trenca una pinyata de set puntes, on cada punta representa un dels pecats capitals. Aquesta acolorida i significativa tradició mostra la riquesa cultural de Mèxic i atreu visitants de tot el món que volen viure un Nadal ple d’alegria, fe i tradició.

Itàlia i la Befana : Una bruixa simpàtica que reparteix dolços i carbó

Durant el Nadal, Itàlia es converteix en una destinació de somni, amb carrers il·luminats i la dolça aroma del panettone milanès flotant en l’aire. Però el més curiós arriba el 6 de gener amb la figura de la Befana, una simpàtica bruixa que entrega dolços i regals als nens que s’han portat bé, mentre que els entremaliats els deixa carbó.

La bruixa Befana, una tradició italiana.Civitatis

Segons la llegenda, la Befana va rebutjar acompanyar els Reis Mags cap a Betlem i, penedida, encara vola per les cases buscant el Nen Jesús, deixant obsequis al seu pas. Aquesta entranyable tradició italiana encanta a grans i petits, omplint de màgia i il·lusió el final de les festes nadalenques.

L’espectacular Cavalcada de Reis a Espanya

A Espanya, el Nadal no acaba fins el 6 de gener, dia en què arriben els Reis Mags. El 5 de gener se celebra la Cavalcada de ses Majestats, on els carrers de ciutats i pobles s’inunden de música, llums i colors. Diverses carrosses desfilen amb la presència de Melcior, Gaspar i Baltasar, que llancen caramels als nens que esperen il·lusionats.

Aquella nit, els Reis visiten les cases per deixar els regals tan esperats. A més, no pot faltar el tradicional tortell de Reis, un dolç redó amb sorpresa que reuneix tota la família. La Cavalcada de Reis és un esdeveniment màgic que atreu milers de visitants cada any, desitjosos de viure la il·lusió i l’alegria d’aquesta entranyable tradició espanyola.

Filipines i el Festival de les Llanternes Gegants

Filipines destaca per tenir una de les celebracions nadalenques més llargues del món, des de setembre fins gener. Un dels seus esdeveniments més espectaculars és el Festival de les Llanternes Gegants a la ciutat de San Fernando, celebrat dissabte abans de Nit de Nadal.

Durant el festival, la ciutat es converteix en un mar de llum i color, amb enormes llanternes nadalenques (parols) de fins a sis metres de diàmetre i milers de llums parpellejants. Aquestes llanternes simbolitzen l’estrella de Betlem i reflecteixen la fe i esperança dels filipins durant el Nadal. Una festivitat única que transporta als viatgers a un conte ple de llum i tradició.

El Nadal és una època que se celebra de maneres úniques i fascinants a tot el món. Des dels sopars de pollastre fregit al Japó fins la bruixa Befana a Itàlia, passant per les posades a Mèxic, la Cavalcada de Reis a Espanya i el Festival de les Llanternes Gegants a les Filipines, cada tradició reflexa la riquesa cultural del seu país i ofereix una experiència inoblidable per als viatgers.

Aquestes tradicions nadalenques no només ens conviden a descobrir noves maneres de celebrar aquesta època tan especial, sinó que també ens recorden la importància de la família, la generositat i la il·lusió. Ja sigui a casa o explorant el món, el Nadal sempre serà un moment màgic per compartir i crear records inoblidables.

Moltes d’aquestes tradicions nadalenques tenen el seu origen a la barreja de creences religioses i costums locals. Per exemple, les posades a Mèxic van sorgir com una forma d’evangelització durant l’època colonial, mentre que la figura de la Befana a Itàlia té arrels en la mitologia romana.

Al llarg dels segles, aquestes tradicions han evolucionat i s’han adaptat als temps moderns, però sempre mantenint la seua essència i significat. Avui dia, són un testimoni viu de la història i la identitat cultural de cada país, i una invitació a explorar i apreciar la diversitat del món.