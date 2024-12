Amnistia per a famílies que van cobrar ajuts indeguts

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern va aprovar ahir un decret que fa efectiva una amnistia per a les famílies vulnerables a les quals se’ls van fer pagaments indeguts de la Renda Garantida de Ciutadania o de l’Ingrés Mínim Vital. Segons el decret, no es reclamarà la devolució sempre que sigui per causes imputables a l’administració i que els imports no superin el 50% de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va informar que aquesta amnistia donarà cobertura a un total de 30.052 famílies catalanes.

A més, tampoc no es podrà demanar la devolució dels ajuts per quantitats superiors en els casos que els beneficiaris es trobin en situació de vulnerabilitat o hagin obtingut ingressos inferiors al doble del salari mínim durant el 2023. L’excepció no s’aplicarà si l’interessat ha facilitat informació falsa o errònia per accedir a les prestacions. Quan es va anunciar que caldria tornar aquests pagaments indeguts, la Generalitat va calcular que de mitjana era de 7.500 euros per persona afectada. Sobre això, el Govern va assenyalar ahir que els pagaments indeguts tenen l’origen en el disseny d’algunes prestacions i en les limitacions de recursos per gestionar-les. En aquest sentit, va indicar que, per minimitzar aquesta problemàtica en el futur, treballa en un pla de xoc que permetrà reforçar els equips i impulsar l’encreuament de dades de l’administració. També serà necessària una reforma de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania i un nou model de prestacions.

L’amnistia s’inclou dins d’un decret que permet fer un increment del 3% per a l’IRSC, fixat en 12 mensualitats de 778,49 euros mensuals, mentre no s’aprovin els pressupostos. Això suposarà un total de 9.341,92 euros anuals. L’increment representa una dotació econòmica de gairebé 27 milions d’euros que beneficiarà més de 235.000 persones.

És a partir d’aquest indicador de suficiència que es fixen les quantitats de diverses prestacions que conformen el sistema de protecció social de Catalunya, principalment la Renda Garantida de Ciutadania i els complements per als perceptors de les pensions no contributives. En total, els beneficiaris són uns 175.000.

L’evolució de l’IRSC també impacta en l’accés a altres ajuts per a necessitats bàsiques, despeses de la llar o nens i joves vulnerables.