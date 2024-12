"Una copa de vi al dia és saludable": veritat o mite?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un innovador estudi multicèntric liderat per investigadors espanyols ha donat noves evidències sobre la relació entre el consum molt moderat de vi, no més de mitja copa o una copa al dia al menjar|dinar, en persones amb risc de malaltia cardiovascular. La investigació, encara que no és concloent sobre els efectes protectors o beneficiosos del seu consum, es va associar prospectivament amb una menor taxa de malaltia cardiovascular (ECV) en una població mediterrània amb alt risc cardiovascular.

L’estudi, dirigit per la Universitat de Barcelona, l’Hospital Clínic, l’IDIBAPS, el CIBEROBN i la Universitat de Navarra, va avaluar l’associació entre l’àcid tartàric urinari, un biomarcador objectiu del consum de vi, i la taxa d’un esdeveniment clínic compost d’ECV. Els investigadors consideren que els resultats "haurien d’ajudar a posicionar el consum moderat de vi al lloc que li correspon, com un element de la dieta mediterrània, considerada la més saludable del món."

Context i metodologia de l’estudi

La investigació forma part d’un estudi espanyol més ampli, PREDIMED, que investiga l’efecte d’una dieta mediterrània en persones amb un risc més elevat de desenvolupar malalties cardiovasculars. Els participants no tenien cap malaltia cardiovascular a l’inici, però presentaven factors de risc com a diabetis tipus 2, tabaquisme, hipertensió arterial, colesterol alt, sobrepès i/o antecedents familiars.

Per superar les limitacions dels estudis epidemiològics basats en informació autodeclarada sobre el consum de vi, els investigadors van mesurar el consum mitjançant enquestes de freqüència d’ingesta d’aliments i ho van confirmar amb un biomarcador objectiu: la concentració a l’orina d’àcid tartàric, una molècula produïda principalment en el raïm. Es va analitzar una cohort de 1.232 pacients (657 dones i 575 homes amb una edat mitjana de 68 anys), incloent-ne 685 que van tenir alguna incidència cardiovascular i 625 de seleccionats aleatòriament.

Resultats i recomanacions

L’anàlisi de les dades mostra que el consum lleu de vi (entre una copa a la setmana i menys de mitja al dia) disminueix el risc de tenir una complicació cardiovascular en un 38%, però aquesta reducció arriba al 50% quan el consum és moderat (entre mitja copa i una copa al dia), sempre amb els àpats i no més d'una copa i mitja al dia. No obstant, quan el consum sobrepassa més d’una copa al dia, cada dia, l’efecte protector desapareix.

El professor Ramon Estruch destaca que "hem trobat un efecte protector del vi molt més gran que l'observat en altres estudis. Una reducció del risc del 50% és molt més gran que la que es pot aconseguir amb alguns medicaments, com les estatines." No obstant, els investigadors adverteixen que sempre es parla d’un consum moderat de vi amb els àpats, mai entre hores.

Futures línies d’investigació

Malgrat els prometedors resultats, Inés Domínguez, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB i de l’INSA, considera necessari més investigació per confirmar les troballes. Els autors apunten a dos vies potencials: el disseny d’estudis aleatoritzats d’intervenció nutricional i l’estudi dels mecanismes dels efectes protectors del vi sobre el sistema cardiovascular, com el poder antiinflamatori dels polifenols del vi.

Controvèrsia i precaucions

Malgrat els descobriments de l’estudi, experts consultats per SMC adverteixen sobre els nombrosos efectes negatius de l’alcohol en la salut, que excedeixen qualsevol suposat efecte beneficiós sobre la mortalitat cardiovascular. Josep Maria Suelves, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, afirma que "no ha de recomanar-se mai el consum de vi o altres begudes alcohòliques per promoure la salut o prevenir malalties" i que "no hi ha cap nivell segur de consum d’alcohol".

Per la seua part, Naveed Sattar, de la Universitat de Glasgow, considera "decebedor" que una investigació enalteixi el consum d’alcohol quan hi ha proves aclaparadores que qualsevol quantitat augmenta el risc de moltes complicacions. Tanmateix, Julián Pérez Villacastín, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, destaca la qualitat de l’estudi i la seua publicació a la revista de cardiologia número 1 del món, però puntualitza que no es pot concloure que l’alcohol sigui bo per a la salut ni que redueixi el risc cardiovascular en general.