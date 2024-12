Els regals més buscats per a aquest Nadal: tecnologia, nostàlgia i benestar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi dut a terme per l’agència internacional de màrqueting digital, Súmate Marketing, ha revelat quins són els regals més buscats pels espanyols de cara a les festes nadalenques que estan a punt de començar. Mitjançant l’ús d’eines internes i l’anàlisi exhaustiva de les tendències de recerca online, s’ha pogut determinar que els articles tecnològics i innovadors s’alcen com els grans favorits d’aquesta temporada.

La innovació i la funcionalitat, claus de l’èxit

Les dades recopilades per Súmate Marketing durant els últims tres mesos evidencien una clara preferència dels consumidors espanyols per aquells regals que destaquen per la seua innovació i funcionalitat. Aquesta tendència es reflecteix en el notable increment de les recerques online relacionades amb productes de diverses categories, des de l’electrònica fins la moda i la cura personal.

Els favorits per sectors

En l’àmbit de l’electrònica, els rellotges intel·ligents i els auriculars sense fil s’han convertit en els productes estrella, registrant un augment en les recerques del 665% i 400% respectivament. Aquest fenomen posa de manifest el creixent interès dels espanyols pels dispositius connectats i la Internet de les Coses.

D’altra banda, en la categoria de joguets, els clàssics com Lego (+1627%) i les figures Funko Pop (+1963%) continuen sent les opcions preferides pels compradors, demostrant que la nostàlgia i la popularitat d’aquests productes transcendeixen generacions.

La salut i el benestar també han experimentat un notable creixement quant a les recerques online. Els calendaris d’advent de bellesa i cosmètics (+53,99%) i les mantes elèctriques (+2500%) s’han posicionat com els regals més desitjats en aquesta categoria, reflectint la preocupació dels espanyols per l’autocura i la comoditat.

Al sector de la moda, les sabates de taló (+425%) i els jerseis en tons bordeus (+2500%) per a dona han acaparat l’atenció dels compradors, consolidant-se com les tendències més destacades de la temporada.

Finalment, en l’àmbit de la casa i el jardí, les màquines generadores de sons per dormir (+100%) es presenten com una opció ideal per a aquells que busquen regalar benestar i descans. Mentrestant, en la categoria d’accessoris, la joieria personalitzada (+125%) i les estoretes gruixudes de pilates i ioga (+300%) despunten com alternatives originals i pràctiques.

Anàlisi de les tendències

Cristina Gómez, consultora especialitzada en SEO, Copywriting i detecció de tendències a Súmate Marketing, ha assenyalat que, a més dels clàssics que triomfen cada any, aquesta temporada s’observa un augment en la popularitat dels regals experiencials, com tallers, entrades per a esdeveniments o subscripcions. Segons Gómez, "l’interès dels compradors ha virat cap a productes útils i pràctics, així com elements centrats en el benestar i que connecten amb la necessitat d’interrompre el ritme de vida frenètic dels seus destinataris".

Així mateix, l’experta destaca que els articles sostenibles i ecològics es consoliden com una de les grans apostes d’aquest Nadal, reflex d’una de les tendències de consum més grans i la creixent preocupació social pel medi ambient. Finalment, Gómez subratlla que els regals personalitzats o customitzats s’han convertit en una de les opcions més buscades pels qui desitgen sorprendre amb un detall significatiu.