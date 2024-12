Una fotografia feta pel cotxe de Google Maps en el moment precís, clau per resoldre un crim a Sòria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una fotografia captada per casualitat per un cotxe de Google Street View s'ha convertit en la peça clau per resoldre un macabre crim ocorregut fa un any a la província de Sòria. La imatge mostra una persona introduint un voluminós paquet, possiblement un cadàver embolicat en un sac de plàstic, al maleter d'un vehicle.

Aquesta reveladora instantània ha portat a la detenció d'una dona i la seva actual parella com a presumptes autors de l'assassinat i esquarterament del marit d'ella, que es trobava desaparegut des de fa aproximadament un any. La víctima havia estat reportada com a desapareguda per un familiar el novembre de 2023, fet que va donar inici a una investigació policial.

Descobriment fortuït i gir en el cas

Va ser per atzar que un dels vehicles de Google, que es dedica a captar imatges per a l'aplicació Google Street View, va passar per aquell carrer de la localitat de Tajueco just en el moment precís per immortalitzar l'home in fraganti, intentant desfer-se del cos a plena llum del dia.

Aquesta fotografia ha suposat un punt d'inflexió en la investigació, que fins ara no havia aconseguit avenços significatius. La casualitat ha jugat un paper crucial per destapar un presumpte crim que podria haver quedat sense resoldre.

Restes localitzades en un petit cementiri

Gràcies a la pista proporcionada per la imatge de Google Street View, els agents han pogut localitzar les restes de la víctima en un cementiri situat al municipi sorià d'Andaluz, un petit poble d'escassament una vintena d'habitants pertanyent a la comarca de Berlanga de Duero.

Aquest macabre descobriment confirma els pitjors presagis sobre el destí que hauria patit l'home desaparegut. L'elecció d'un cementiri en una localitat tan petita podria respondre a un intent dels presumptes assassins d'ocultar el cos en un lloc poc concorregut i passar desapercebuts.

Presó provisional i secret de sumari

Després de les detencions de la dona i la seva actual parella, el jutge encarregat del cas ha decretat presó provisional per a tots dos com a mesura cautelar mentre prossegueix la investigació. A més, s'ha dictat secret de sumari per salvaguardar el bon curs de les indagacions i preservar possibles proves.

La Policia Nacional continua treballant per esclarir tots els detalls d'aquest crim, que ha commogut la tranquil·la comarca soriana. Els investigadors intenten ara reconstruir els fets i esbrinar el mòbil que hauria portat la dona i la seva parella a cometre un acte tan terrible.

Altres casos resolts gràcies a Google Street View

Aquest no és el primer cop que una imatge de Google Street View contribueix a resoldre un crim. En altres ocasions, aquestes fotografies han permès localitzar vehicles robats, identificar sospitosos o fins i tot trobar persones desaparegudes.

Per exemple, el 2019, una dona de Florida va poder localitzar la seva mare gràcies a una imatge de Google Maps, després de 20 anys sense saber-ne res. En un altre cas, al Regne Unit, un home va ser arrestat per un robatori en una botiga després que la policia l'identifiqués en una fotografia de Street View captada just abans del crim.