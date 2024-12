The Yoga Gallery tornarà al juny a la Seu Vella i col·laborarà amb Open Arms

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El festival internacional The Yoga Gallery tornarà al Turó de la Seu Vella del 19 al 21 de juny de 2025 amb motiu de la seua segona edició. Com a novetat, el certamen i el seu col·laborador tècnic B Halfmoon han previst recaptar fons per a l’ONG catalana Open Arms. Per a això, quan les entrades al festival surtin a la venda en la pàgina web de The Yoga Gallery, també es podrà adquirir el paquet solidari.

Durant els tres dies del festival, s’han previst fins 50 hores d’activitats pràctiques de ioga, tallers, conferències i concerts, a càrrec d’una vintena de professionals i artistes de diferents nacionalitats. Destaca una taula rodona en la qual s’abordaran nous formats d’espiritualitat amb l’escriptor i sacerdot Pablo d’Ors, el mestre de la Índia Surinder Singh i el mestre de ioga equatorià Gustavo Plaza. Així mateix, la programació comptarà amb la participació de l’artista contemporània de Balaguer Maria Monseny.

Prèviament, del 16 al 18 de juny, tindran lloc una sèrie d’activitats gratuïtes i obertes al públic general en el marc de The Yoga Gallery Off. L’organització encara no ha concretat la ubicació d’aquestes propostes, però insta als centres de ioga del territori a participar. L’objectiu és “repetir el miler d’assistents de l’any passat”, va assenyalar ahir l’organització en la presentació de la segona edició.