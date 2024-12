Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Des de 2022 les condicions de les empleades de la casa han de ser les mateixes que la de qualsevol altre treballador per compte aliena, inclòs el dret a l’atur. Així ho estableix el Reial Decret 16/2022, que determina l’obligació que els ocupadors assumeixin la cotització d’aquestes treballadores.

La Inspecció de Treball a Espanya pot imposar multes de fins 12.000 euros als ocupadors que tinguin treballant una empleada de la casa sense haver-la donat d’alta en la Seguretat Social. Aquesta infracció es considera greu segons la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS).

L’article 22.2 de la LISOS estableix que no sol·licitar l’afiliació inicial o l’alta dels treballadors que ingressin al servei de l’ocupador, o fer-ho fora de termini com a conseqüència d’una actuació inspectora, es considera una infracció greu. Les sancions per aquesta infracció van des dels 3.750 fins els 12.000 euros, depenent del grau de gravetat.

Termini per donar d’alta una empleada de la casa

És important conèixer els terminis establerts per la Seguretat Social per donar d’alta les treballadores de la casa. Segons s’indica en la pàgina web de l’organisme, la sol·licitud d’alta s’ha de presentar amb temps a l’inici de l’activitat laboral, podent fer-ho fins 60 dies abans. Com a màxim, podrà realitzar-se el dia anterior al seu primer dia de feina.

El tràmit d’alta es realitza a través de l’apartat 'Altes, baixes i modificacions’ del portal 'Import@ass', al qual es pot accedir amb certificat digital, sistema Cl@ve, DNI electrònic o per SMS, si es té el mòbil registrat en la Seguretat Social. Des del Real Decreto Ley 16/2022 del 6 de setembre, són els ocupadors que han de tramitar l’alta de les empleades de la casa en tots els casos, independentment de les hores de feina pactades.

Dades requerides per formalitzar l’alta

En realitzar el tràmit d’alta, se sol·licitaran diverses dades tant de l’ocupador com de la treballadora de la casa, entre les quals es troben:

DNI , NIE i número de la Seguretat Social de l’empleada.

, i de la Seguretat Social de l’empleada. Jornada i salari pactats.

Número de compte per domiciliar el pagament de les quotes.

de compte per domiciliar el pagament de les quotes. Permís de treball per als treballadors extracomunitaris.

Drets de les empleades de la casa

És fonamental recordar que les empleades de la casa, igual com la resta de treballadors, tenen dret a exigir un contracte de treball per escrit. Aquest dret pot exercir-se en qualsevol moment de la relació laboral. En cas que no es formalitzi el contracte, s’entendrà que la treballadora és indefinida a jornada completa, tret que pugui acreditar-se el contrari.

A més de les multes imposades per la Inspecció de Treball, l’ocupador que no hagi donat d’alta la seua empleada de la casa haurà d’abonar totes les quotes no satisfetes a la Seguretat Social durant el temps que la va tenir treballant sense estar regularitzada.

La regularització de les empleades de la casa és un tema de gran rellevància a Espanya, on moltes famílies compten amb treballadores domèstiques per a la cura de la casa i de persones dependents. Tanmateix, encara persisteixen casos d’informalitat i falta de protecció laboral en aquest sector.

Les autoritats i sindicats han impulsat campanyes de sensibilització i mesures per fomentar la regularització de les empleades de la casa, destacant la importància de garantir els seus drets laborals i el seu accés a prestacions socials. La imposició de multes per part de la Inspecció de Treball busca dissuadir els ocupadors de mantenir situacions irregulars i promoure la formalització d’aquests contractes.