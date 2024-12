Els Mossos alerten que torna l'estafa del "fals fill"

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos han alertat a través de les seves xarxes socials d'un repunt de l'estafa del fals fill, també coneguda com l'estafa del "fals fill en problemes" o "fals familiar en perill". Aquest engany afecta especialment persones grans. Els delinqüents contacten amb les víctimes fent-se passar pel seu fill o un familiar proper, utilitzant frases com “Sóc el teu fill, no puc trucar des del meu número habitual perquè he perdut el mòbil” o “Aquest és el meu nou número”.

⚠️ Torna l'estafa del fals fill que et diu que se li ha trencat el mòbil i necessita que li enviïs diners



En aquests casos i sempre, contacta directament amb la persona que diuen ser#CiberNadalSegur #InternetSegurahttps://t.co/k1QUJMHJ9K — Mossos (@mossos) December 18, 2024

Un cop establert el contacte, els estafadors creen una situació d’urgència fictícia, amb l’objectiu de pressionar emocionalment la víctima i evitar que tingui temps de comprovar la veracitat dels fets. Entre les excuses més utilitzades hi ha accidents, problemes legals o necessitats mèdiques. Frases com “M’han arrestat i necessito diners per pagar la fiança” o “He tingut un accident i necessito diners per pagar el taller o el metge” són exemples d’aquesta estratègia.

Demanda de diners i mitjans de pagament difícils de rastrejar

Els estafadors aprofiten la preocupació i el desconcert de les víctimes per sol·licitar transferències de diners de manera urgent. Sovint, demanen que els pagaments es realitzin a través de mitjans difícils de rastrejar, com transferències bancàries, aplicacions mòbils o targetes prepagament.

La pressió emocional, clau per a l’èxit de l’estafa

A més de la creació de la falsa emergència, els estafadors utilitzen la pressió emocional per aconseguir que la víctima actuï sense pensar. Amb frases com “No truquis a ningú més, ho resoldrem nosaltres” o “Si no actues ara, pot empitjorar tot”, intenten dissuadir les víctimes de buscar ajuda o consell extern.

Com actuar si ets víctima de l’estafa del “fals fill”?



Les autoritats han publicat recomanacions clares per a aquelles persones que hagin caigut en l’estafa del “fals fill”, una pràctica delictiva que es basa en manipular les emocions i generar situacions d’urgència fictícies per obtenir diners.

Denunciar el cas a les autoritats

El primer pas que han de fer les víctimes és denunciar l’estafa al cos policial corresponent. A Espanya, poden contactar amb la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, que disposen de departaments especialitzats en delictes cibernètics i fraus. Una denúncia ràpida pot ajudar a iniciar la investigació i, en alguns casos, recuperar els diners.

Contactar amb el banc per intentar bloquejar la transacció

Si la víctima ha realitzat una transferència de diners, és crucial avisar immediatament el banc. Les entitats bancàries poden intentar bloquejar la transacció o rastrejar els fons per evitar que arribin a mans dels estafadors. L’agilitat en aquest procés és fonamental per augmentar les possibilitats d’èxit.

Informar familiars i prevenir altres casos

Compartir l’experiència amb familiars i coneguts és una altra mesura important per frenar aquest tipus d’estafa. Informar sobre com operen els delinqüents pot ajudar a altres persones a identificar aquestes situacions i evitar caure en el parany.

L’estafa del “fals fill” és especialment efectiva perquè juga amb les emocions i la preocupació per les persones estimades. Per prevenir aquests fraus, els experts recomanen mantenir la calma davant qualsevol missatge o trucada inesperada que demani diners amb urgència i verificar sempre la identitat de la persona abans d’actuar.

Aquesta modalitat de frau continua sent una de les més freqüents, i la prevenció, juntament amb una resposta ràpida, són les millors eines per combatre-la.