Èxit a la campanya: 'Els seus drets en joc'

El subdelegat del Govern a Lleida, Jose Crespín, va entregar a la Creu Roja Joventut els joguets i llibres recollits gràcies a la campanya solidària Els seus drets en joc.

Així, es tracta del tretzè any que la Subdelegació i Creu Roja col·laboren i en aquests últims també s’han afegit a la iniciativa la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de Lleida i altres organismes de l’administració amb l’objectiu d’aconseguir jocs i joguets nous, educatius i no sexistes per a les famílies i els petits que es troben en situació de vulnerabilitat.