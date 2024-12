Quan es cobra la pensió al desembre en bancs com Santander, Caixabank o BBVA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A Espanya, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) habitualment realitza l’abonament de les pensions entre els dies 1 i 4 de cada mes. Tanmateix, al desembre, molts bancs opten per avançar el pagament d’aquestes prestacions per ajudar els seus clients a afrontar les despeses típiques de les festes nadalenques, malgrat que el pagament extra de Nadal ja es va efectuar el mes anterior.

La decisió d’anticipar el pagament depèn de les estratègies comercials de cada entitat financera. En general, les pensions s’abonaran entre el 24 i el 25 de desembre, encara que aquest any hi podria haver alguns ajustaments a causa de la festivitat de Nadal. Alguns bancs fins i tot podrien realitzar el pagament el 22 de desembre, just abans del tradicional sorteig de la loteria nadalenca.

És fonamental destacar que cada banc organitza l’abonament de pensions segons el seu propi calendari, la qual cosa genera variacions en les dates exactes de pagament. No obstant, tots busquen facilitar l’accés als fons en aquestes dates festives per als seus clients.

Dates clau per al pagament de pensions al desembre

A continuació, es detallen les dates en les quals algunes de les principals entitats financeres d’Espanya realitzaran els pagaments de pensions al desembre:

23 de desembre

El primer dia en què s’abonaran les pensions serà el 23 de desembre, i els encarregats de fer aquest pagament seran Bankinter i Caixa d’Enginyers. Bankinter és conegut per optimitzar els calendaris de pagament, per la qual cosa els seus clients podran rebre la seua pensió just després de la loteria. Per la seua part, Caixa d’Enginyers ha confirmat que els seus pagaments es realitzaran aquell mateix dilluns.

24 de desembre

Encara que molts creuen que el 24 de desembre és un dia no feiner, la realitat és que aquest dia es treballa, encara que amb horaris especials. En la vigília de Nadal, bancs com Santander, Ibercaja, Sabadell, Unicaja, CaixaBank i Cajamar avançaran el pagament de les pensions.

A Santander, per exemple, els pagaments estan programats per al 24 de desembre. Ibercaja, generalment, fa els pagaments el dia 25, però si cau en cap de setmana o dia festiu, ho farà el dia hàbil anterior. Igual com el Santander, altres entitats com Sabadell, Unicaja i Cajamar s’afegeixen a l’avançament a causa de la festivitat del 25 de desembre, mentre que CaixaBank també ha fixat el 24 de desembre com la data de pagament.

25 de desembre

Per la seua part, ING mantindrà la seua tradició de pagar les pensions el 25 de desembre, independentment de si és festiu o no.

26 de desembre

El 26 de desembre, alguns bancs com BBVA, Abanca i Kutxabank faran efectius els pagaments. BBVA, igual com Kutxabank, realitzarà els pagaments el primer dia feiner després del dia festiu, en aquest cas el 26 de desembre.

Abanca, per la seua part, també postergarà el pagament al dia després de Nadal, però els seus clients hauran de complir certs requisits, com no fer reintegraments inferiors a 1.000 euros entre el 25 de desembre i el 3 de gener, i tenir una targeta de dèbit activa.

L’avançament del pagament de pensions al desembre s’ha convertit en una pràctica habitual entre les entitats financeres espanyoles. Aquest gest busca facilitar als pensionistes l’accés als seus fons durant les festes nadalenques, un període en què les despeses solen incrementar-se.

Encara que l’INSS realitza el pagament extra de Nadal al novembre, molts bancs consideren que avançar el pagament de la pensió de desembre pot ser beneficiós per als seus clients. Cada entitat estableix el seu propi calendari de pagaments, la qual cosa pot generar variacions en les dates exactes en les quals els pensionistes rebran els seus ingressos.