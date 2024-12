Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

Cada espanyol gastarà aquest any 2024 una mitjana de 73,84 euros en comprar dècims per al Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal que se’n celebrarà aquest diumenge 22 de desembre, davant els 71,67 euros de l’any anterior, segons la xifra de consignació per habitant de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE).

L’esmentada quantitat és una estimació ja que la dada serà definitiva una vegada que es rebin les devolucions de bitllets no venuts durant la campanya d’aquest tradicional sorteig. D’aquesta manera, els prop de 74 euros de despesa per persona corresponen a les estimacions de venda que fa SELAE a l’hora d’enviar els bitllets a les administracions de loteria, encara que més tard sempre hi ha una proporció de dècims que es queden sense vendre.

Per regions, la comunitat autònoma que previsiblement més va a gastar per habitant aquest any és Castella i Lleó, amb una mitjana de 117,76 euros, seguida d’Astúries (115,43 euros), La Rioja (112,84 euros), Aragó (100,28 euros), Cantàbria (99,4 euros), País Basc (84,33 euros), Comunitat de Madrid (83,83 euros), Castella-la Manxa (82,78 euros), Comunitat Valenciana (81,82 euros) i Galícia (79,79 euros).

Mentrestant, segons les dades recollides per Europa Press, els que menys es gastaran aquest any són novament els habitants de les ciutats autònomes de Melilla (16,75 euros) i Ceuta (18,55 euros), seguits dels de les Balears (42,62 euros), les Canàries (46,19 euros), Catalunya (56,41 euros), Navarra (58,38 euros), Andalusia (61,01 euros), Extremadura (66,76 euros) i Múrcia (71,41 euros).

Respecte a les diferents comunitats autònomes, on més Loteria de Nadal es vendrà previsiblement és a Madrid (575,08 milions d’euros consignats), seguida d’Andalusia (522,7 milions d’euros), Catalunya (446,1 milions d’euros), Comunitat Valenciana (426,3 milions d’euros), Castella i Lleó (280,2 milions d’euros), Galícia (215,1 milions d’euros), País Basc (187,1 milions d’euros), Castella-la Manxa (172 milions d’euros) i Aragó (134,3 milions d’euros).

Al contrari, els que menys Loteria de Nadal tenen consignada són Melilla amb 1,4 milions d’euros i Ceuta amb 1,5 milions d’euros, respectivament, La Rioja (36,39 milions d’euros), Navarra (39,2 milions d’euros), Balears (51 milions d’euros), Cantàbria (58,4 milions d’euros), Extremadura (70,2 milions d’euros), Canàries (101,7 milions d’euros), Múrcia (110,8 milions d’euros) i Astúries (116 milions d’euros).

El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal d’aquest 2024 repartirà un total de 2.702 milions d’euros en premis, el que suposa 112 milions més que l’any passat. En el programa de premis del Sorteig destaca la grossa de Nadal o primer premi, de 4.000.000 d’euros a la sèrie; el segon premi, de 1.250.000 euros a la sèrie; o el tercer, de 500.000 euros a la sèrie.