Una nova norma canvia els carregadors de mòbils el 28 de desembre: així seran a partir d’ara

A partir del venidor 28 de desembre, es produirà un canvi en la forma en què carreguem els nostres dispositius electrònics a Espanya i la resta de la Unió Europea. El Reial Decret 188/2016, de 6 de maig, estableix que tots els telèfons mòbils i una àmplia gamma d’aparells hauran d’incorporar un port de càrrega USB tipus C, que es convertirà en l’estàndard universal.

Aquesta mesura, impulsada per la Comissió Europea, persegueix dos objectius fonamentals. En primer lloc, es busca reduir significativament la generació d’escombraries electròniques, un problema creixent en la nostra societat. S’estima que la introducció del carregador comú permetrà disminuir en unes 11.000 tones els residus electrònics que es generen anualment al vell continent.

En segon lloc, es pretén simplificar la vida dels consumidors en unificar els estàndards de càrrega. Això suposarà un estalvi estimat de fins 250 milions d’euros a l’any en compres innecessàries de carregadors. Els usuaris podran utilitzar un únic carregador per a una àmplia varietat de dispositius, evitant l’acumulació de diferents models i cables.

La mesura ha obligat fabricants com Apple, coneguts per utilitzar el seu propi sistema de càrrega exclusiu, a adaptar-se al nou estàndard. Des del iPhone 15 d’ara endavant, els smartphones de la companyia de la poma ja incorporen el connector USB tipus C.

Però els telèfons mòbils no són els únics aparells afectats per aquest canvi normatiu. A Espanya, la modificació s’aplicarà també a tablets, càmeres digitals, auriculars, videoconsoles portàtils, altaveus sense fil, lectors electrònics i accessoris com teclats, ratolins i dispositius de navegació portàtils.

Els ordinadors portàtils compten amb un termini addicional per adaptar-se, fins el 28 d’abril de 2026. Per la seua part, els rellotges intel·ligents i els braçalets d’activitat queden exempts a causa de la seua reduïda mida i condicions específiques d’ús.

La introducció del carregador universal USB tipus C és el resultat d’un llarg procés de negociacions i acords a nivell europeu. Des de fa anys, es venia discutint la necessitat d’establir un estàndard comú per reduir els residus electrònics i millorar l’experiència dels consumidors.

El setembre de 2021, el Parlament Europeu va recolzar massivament la proposta de la Comissió Europea per introduir un carregador comú. Després de mesos de diàleg entre les institucions comunitàries i els Estats membres, es va assolir un acord que va desembocar en l’aprovació del Reial Decret 188/2016 a Espanya.

Altres països de la Unió Europea també estan adaptant les seues legislacions per fer efectiva la mesura a partir del 28 de desembre de 2024. S’espera que aquest canvi tingui un impacte positiu no només a nivell mediambiental, sinó també en termes de comoditat i estalvi per a milions de ciutadans europeus.

El proper 28 de desembre de 2024 entrarà en vigor a Espanya i a la Unió Europea el Reial Decret 188/2016, que estableix l’USB tipus C com a estàndard universal de càrrega per a una àmplia gamma de dispositius electrònics, incloent telèfons mòbils, tablets, càmeres digitals i ordinadors portàtils, entre altres. Aquesta mesura busca reduir la generació de residus electrònics i facilitar la vida dels consumidors en unificar els sistemes de càrrega. S’estima que suposarà un estalvi de 250 milions d’euros anuals en compres innecessàries i una disminució d’11.000 tones d’escombraries electròniques cada any a Europa. Fabricants com Apple ja han adaptat els seus últims models per complir aquesta normativa, que és fruit d’un llarg procés de negociacions a nivell comunitari i tindrà un impacte positiu tant en el medi ambient com en la comoditat i economia dels ciutadans.