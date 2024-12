Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cada any, el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal desperta gran expectació entre milions d’espanyols que somien ser agraciats amb algun premi. Tanmateix, no tots els números participants tenen un amo. Quan un dècim resulta premiat però no ha estat venut, l’import del premi no es distribueix entre particulars. En aquests casos, els diners queden en mans de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE), l’organisme públic encarregat de gestionar el sorteig.

Els dècims no venuts es tornen automàticament a SELAE abans que tingui lloc el sorteig. Això passa perquè les administracions de loteria no adquireixen tots els bitllets que tenen a la seua disposició; aquells que no aconsegueixen vendre abans del 22 de desembre són reintegrats al sistema. Si algun d’aquests bitllets tornats resulta premiat, l’import no reclamat no es perd, sinó que roman a les arques de l’Estat.

El destí dels premis dels dècims no venuts és gestionada per SELAE, i els diners s’utilitzen per a diferents finalitats d’interès públic. Aquest import pot contribuir al pressupost general de l’Estat, ser destinat a projectes d’inversió pública o finançar programes específics segons ho estableixin les autoritats competents. D’aquesta manera, els premis que no arriben en mans dels ciutadans no queden inactius, sinó que continuen tenint un impacte, encara que sigui de forma indirecta.

A més dels dècims no venuts, també hi ha casos de premis que no són reclamats pels compradors. Segons la normativa, els jugadors disposen d’un termini de tres mesos des del dia del sorteig per reclamar els seus premis. Si transcorregut aquell temps no s’ha presentat cap reclamació, els premis no reclamats també queden en mans de l’Estat, afegint-se al fons gestionat per SELAE.

Aquest sistema garanteix que els diners dels premis, encara que no es distribueixi entre els jugadors, s’utilitzin per contribuir al benestar col·lectiu. No obstant, la situació dels dècims no venuts i els premis no reclamats suscita cert debat entre els ciutadans, ja que alguns opinen que podria buscar-se una fórmula per redistribuir aquests fons entre els participants del sorteig o per incrementar els premis d’edicions futures.

En qualsevol cas, els jugadors que compren els seus dècims cada any poden estar tranquils, ja que SELAE garanteix la transparència del sorteig i la correcta gestió dels premis no distribuïts. La Loteria de Nadal continua sent un dels esdeveniments més esperats de l’any a Espanya, amb el seu esperit d’il·lusió i solidaritat que transcendeix les estadístiques i les matemàtiques de l’atzar.