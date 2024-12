Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons informa l’Associació Espanyola d’Administracions de Loteria (ANAPAL), la terminació 29 s’ha convertit en la més sol·licitada per al pròxim Sorteig Extraordinari de Nadal, que repartirà un total de 2.702 milions d’euros en premis. Aquesta xifra coincideix amb el dia en què es va produir la devastadora riuada a València a causa de la DANA que va fuetejar la regió.

"Com més s’atansen els últims mesos de l’any, les administracions de loteria es comencen a omplir de persones demanant números concrets basats en supersticions o auguris. Normalment, aniversari o dates assenyalades solen ser els números elegits, així com les tradicions familiars en les quals sempre compren el mateix dècim," explica Borja Muñiz Urteaga, president d’ANAPAL. A més, molts jugadors busquen específicament el número complet de la data de la riuada: 29104.

El Sorteig de Nadal, que aquest any celebra la seua edició número 211, és el més important del calendari venedor de loteria espanyol, ja que en suposa més del 30% de la recaptació anual en joc públic. Els números més agraciats en el reintegrament al llarg de la història han estat el 5, 4 i 6, premiats en 32 i 27 ocasions respectivament.

Els acabaments de dos xifres amb més sort

Una anàlisi de les sèries premiades des de 1812 revela que els acabaments de dos dígits que més vegades han resultat guanyadors són la 85 (en set ocasions), la 57 (sis vegades), i les 64, 65, 75, 90 i 97 (cinc vegades cada una). Tanmateix, existeixen també terminacions que mai no han correspost al primer premi, com la 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82.

Madrid, la ciutat amb més "Gordos" de Nadal

Quant a les ciutats més afortunades, Madrid encapçala el rànquing amb 84 primers premis, seguida de Barcelona (44), Sevilla (19), Bilbao (16), València (15), Saragossa (13) i Cadis (13). Per comunitats autònomes, els madrilenys són els que més loteria de Nadal compren, amb una inversió total de 575 milions d’euros, per davant d’andalusos (522 milions), catalans (446 milions) i valencians (426 milions).

De mitjana, cada espanyol gasta 73,84 euros en el sorteig, la qual cosa equival a gairebé 4 desens per persona. No obstant, hi ha províncies que superen amb escreix aquesta xifra, com Sòria, on s’adquireixen una mitjana de 14 dècims per càpita, Palència i Burgos (més de 7), o Segòvia, Terol i Osca (més de 6).

Per a aquest Sorteig Extraordinari de Nadal 2024 se n’han posat a la venda 193 sèries de 100.000 números cada una, vuit més que en l’edició anterior. Els principals premis seran el "Gordo" de 4 milions d’euros a la sèrie, el segon de 1.250.000 euros, el tercer de 500.000 euros, dos quarts de 200.000 euros i vuit cinquens de 60.000 euros.