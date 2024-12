L’elf entremaliat del Nadal, entre la il·lusió infantil i l’estrès dels pares

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa uns anys, l’Elf del Nadal, una tradició nord-americana, va començar a guanyar popularitat a Espanya. Aquest personatge màgic que fa entremaliadures nocturnes i sorprèn els nens al matí ha superat en recerques al tradicional calendari d’advent, convertint-se en un fenomen durant el 2024.

Encara que per als pares suposa un desafiament idear noves ocurrències cada nit, molts asseguren que ho fan per la il·lusió dels nens. Roberto Leal, presentador de televisió, va confessar a S Moda que al principi va ser complicat mantenir la constància, però ara gaudeix de l’experiència i de gravar les reaccions dels seus fills: “Serà un record preciós”.

En aquest context, els influencers han jugat un paper crucial per facilitar la tasca a les famílies. Molts perfils en xarxes socials s’han convertit en una font inesgotable d’idees. Des d’entremaliadures simples fins elaborades, aquests creadors de contingut comparteixen propostes diàries que alleugen l’esforç creatiu dels pares. Pares i mares, nous en la tradició, consulten en xarxes sobre com començar: de què es tracta, com arriba i com se’n va... A més, els influencers afegeixen un toc humorístic en mostrar també el que passa quan els pares obliden moure l’elf a la nit.

Tanmateix, no tot és entusiasme i diversió. Per a molts pares, l’elf representa una càrrega addicional que se suma a les nombroses responsabilitats de la vida diària, generant situacions d’estrès i esgotament. Les xarxes socials són plenes de comentaris humorístics i queixes sobre com aquesta tradició complica encara més unes dates ja per si mateix agitades. Mentre alguns intenten mantenir-la amb esforç per no trencar la il·lusió dels seus fills, d’altres opten per no incloure-la a les seues llars, argumentant que afegeix una pressió innecessària al Nadal.

Al marge de l’acceptació o rebuig que genera, l’Elf del Nadal s’ha convertit en un fenomen cultural i econòmic de gran abast. Des del seu impacte en la indústria joguinaire, amb empreses valorades en milions de dòlars, fins la seua presència en xarxes socials, publicitat, moda i plataformes audiovisuals. La seua popularitat sembla imparable, consolidant-se com un símbol modern de la temporada nadalenca, que divideix opinions però no deixa indiferent a ningú.