Vi solidari per recaptar fons per a la investigació del càncer a l'IRBLleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una família lleidatana impulsa un vi solidari JoViBo que té com a objectiu recaptar fons per a la investigació contra el càncer. Aquesta iniciativa ja ha donat 350 euros a la unitat sobre càncer de l’IRBLleida i naix en record de Jordi Vilaginés, que va morir el passat 12 de març a causa d’un càncer als 61 anys. La seua filla, Naiara, va explicar ahir a SEGRE que el projecte, impulsat també per la seua mare, Montse Joven, busca poder contribuir a la millora dels tractaments oncològics i el seu desig és transmetre “un missatge d’esperança i de força, amb la invitació a brindar per la vida i sumar esforços en la lluita contra el càncer.” Amb aquesta il·lusió, tota la família “aporta el seu gra de sorra”, va explicar, ja que han contribuït amb l’etiqueta, en què apareix la imatge del Jordi, i amb el transport, que fan personalment a Tarragona i Lleida. De fet, van assenyalar que JoViBo naix de l’amor que el seu pare tenia a l’enologia, ja que va dedicar gran part de la seua vida professional a treballar amb cellers. El preu de la botella és de 8,25 euros, dels quals destinen 2 euros íntegrament a la investigació de l’àrea de càncer de l’IRBLleida. Les persones interessades a conèixer el projecte i adquirir-lo poden fer-ho via www.jovibo.es.