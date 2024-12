Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb motiu de la nit de Cap d’Any, la Llotja de Lleida es converteix per quarta vegada en una autèntica discoteca amb un aforament de 2.500 persones, de la mà del grup Bonöbo. La festa es repartirà en cinc sales segons temàtica i estil musical i, com a novetat, inclourà un espai de rumba amb el segell de la banda lleidatana en auge Claquera.

“La gent sol repetir la celebració del Cap d’Any a la Llotja”, assegura a SEGRE Santi Salvador, cofundador de Bonöbo. Les entrades es van posar a la venda a l’octubre amb un preu de sortida més baix que l’actual, que és de 69 euros. A partir de demà, està previst que pugi a 79 euros i ja s’ha venut més del 80% de l’aforament. Paral·lelament, com cada any, s’ha previst un forfet de 15 € que permet al públic accedir a cinc pubs de la zona dels Vins amb consumició inclosa. En el cas del Parador Nacional de Turisme a la Seu d’Urgell, l’aforament està complet des de fa mesos. La majoria dels seus clients, apunten, repeteixen de l’any anterior. Han mantingut els preus, que en el cas del sopar, amb la festa, cotilló, l’esmorzar de l’endemà i l’habitació, és de 500 euros per parella.