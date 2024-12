La crisi de l’habitatge a Espanya s’intensifica amb preus a l’alça i accés limitat el 2025

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

La crisi de l’habitatge a Espanya continua sent un problema crucial per a milions de persones, i s’espera que el 2025 persisteixi. Els preus continuen pujant, afectant els qui busquen llogar o comprar, i el mercat immobiliari es manté amb alta demanda i oferta limitada. Des de 2014, els preus han augmentat un 56%, i encara que la pujada podria moderar-se el 2025, els augments continuaran sent superiors a la inflació.

La creació d’ocupació, el creixement salarial i la política monetària del Banc Central Europeu, que ha retallat els tipus d’interès, continuaran impulsant la demanda. Això podria generar noves pujades de preus, especialment a les zones més demandades. Tanmateix, molts ciutadans no podran accedir a la compra a causa dels alts preus, la qual cosa els obligarà a optar per lloguers o mudar-se a zones més assequibles.

En 2025, els joves i la classe mitjana baixa seran els més afectats, amb grans dificultats per reunir el capital inicial necessari per accedir a un habitatge. La crisi de l’habitatge continuarà sent una de les principals preocupacions socials a Espanya.