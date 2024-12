Pregó del Cicle de Nadal

Publicat per L. BERENGUER Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cicle de Nadal que organitza l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes de Lleida es va inaugurar ahir oficialment al saló de plens de la Paeria amb la lectura del pregó a càrrec del pare Manuel Gasch i Hurios, abat del Monestir de Santa Maria de Montserrat. L’abat va reflexionar sobre el significat del Nadal, que va descriure com “una festa fonamental per als cristians, i plena de valors per a la resta de la humanitat”. Va dir que el pessebre plasma “un naixement en una família de pelegrins, una situació que veiem habitualment a dia d’avui”. El president de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, Jordi Curcó, va agrair a l’abat acceptar la invitació, que es va donar en el marc de la commemoració del Mil·lenari de Montserrat. Després, la coral L’Estel, sota la direcció de Gemma Naranjo, va interpretar un repertori de nadales lleidatanes que va incloure Nadala dintre dels cors, Ja ve Nadal, Figuretes del Pessebre o Nadala de Lleida. L’acte va ser presidit pel bisbe de Lleida, Salvador Giménez Valls, i l’alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa. Després de l’acte, estava prevista la visita de l’abat a l’exposició de diorames i pessebres de la capella del Peu del Romeu.

D’altra banda, l’església d’Algerri acull una mostra de diorames de María Concepción Vidal i Juan A. Combes, de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes.