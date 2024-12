Aquest són els regals estrella d’aquest Nadal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els que preparen les llistes de desitjos amb més antelació, mitjançant cartes al Pare Noel o als Reis Mags, són els petits de casa. Les tendències en joguets evolucionen amb el temps, però hi ha un producte que aconsegueix mantenir-se al capdavant: les construccions Lego.

Així ho assenyala el Top 10 de joguets que ha elaborat Amazon per a aquest Nadal, que lidera la recreació per peces d’una nau de Star Wars. Al seu torn, a la llista també figura una rèplica en miniatura d’una escena de Harry Potter, peluixos xerraires i mascotes electròniques, com Hatchimals. El preu mitjà dels ítems que recull Amazon és de 58,45 euros.

Capitals europees i Lapònia, destinacions predilectes per a les escapades

Hi ha qui aprofita les vacances nadalenques per viatjar i, en funció dels dies disponibles, la proximitat de les destinacions varia. Per a escapades de 3 a 4 dies, ciutats europees famoses pels seus mercats nadalencs (com Estrasburg, Praga o Budapest) solen ser les favorites, assenyala Pere Camats, director de l’oficina Halcón Viajes a Rovira Roure.

D’altra banda, aquest any Lapònia repeteix com una de les destinacions predilectes dels lleidatans, sobretot en el cas de famílies amb fills petits, segons Eduard Porta, director del grup Ilertravel.