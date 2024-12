Els torrons tradicionals són les estrelles gastronòmiques d’aquestes dates

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els torronaires d’Agramunt afirmen que la campanya de Nadal està anant bé. En el cas de Torrons Vicens, la firma està creixent un vuit per cent pel que fa a volum i dos punts més en valor respecte a la passada campanya. Quant als preus, Àngel Velasco, propietari de Torrons Vicens, explica que “el dels torrons tradicionals sense xocolate s’ha mantingut i els que porten xocolate han augmentat un 4 i un 5% per l’increment del preu del cacau que en cada tauleta suposa mig euro més”.

Segons Velasco, “les diferents novetats amb reconeguts xefs ens estan funcionant molt bé i han fet que la campanya s’avanci uns mesos, malgrat que per a aquests dies de Nadal els clients aposten més pels torrons tradicionals”.

El 10% del menjar que es prepara per Nadal s’acaba malgastant

La compra d’aliments es dispara aquestes dates i sol ser de manera poc moderada. Segons una enquesta elaborada per Too Good To Go, una app que lluita contra el desaprofitament d’aliments al món, tres de cada deu espanyols malgasten almenys un 10 % dels aliments que adquireixen per als àpats festius d’aquest mes. L’estudi apunta que el malbaratament supera els 28 euros per persona. Els dolços nadalencs lideren el rànquing, ja que el 40% dels enquestats van confessar haver llançat a les escombraries aquest tipus d’aliment.

D’altra banda, el 32% indica que el que més es queda sense consumir és la carn. Només un 18% identifica el peix i les salses com a excedent. D’altra banda, un 33% atribueix el desaprofitament a “comprar més menjar del que és necessari” i un 32% en culpa “cuinar més quantitat del que és habitual”.