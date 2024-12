Així estan els preus de la cistella de la compra aquest Nadal a Lleida segons el producte

A pocs dies per celebrar les festes nadalenques, mercats i establiments són un formiguer de clients que fan les últimes compres. Un any en què els comerciants assenyalen que els preus han augmentat, com és tradicional en aquesta època, però molt lluny de les pujades que es van registrar l’any passat. Segons una enquesta elaborada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), aquest Nadal cada persona té previst gastar-se de mitjana 683 euros, un 8% menys que l’any passat, que suposa, també de mitjana, un terç dels ingressos mensuals.

En concret, la reducció més important del pressupost es donarà en els regals, ja que s’estima una despesa de 359 euros davant dels 391 euros del 2023, i en els viatges i vacances previstos passarà dels 107 als 86 euros. L’informe també assenyala que es redueixen les sortides per esdeveniments o celebracions nadalenques mentre que fins un 27% dels consumidors reconeix que prefereix donar els seus regals al gener per aprofitar possibles descomptes.

La cistella de la compra varia segons el producte Alguns preus han augmentat respecte a l’any passat mentre que d’altres baixen, malgrat que aquests depenen de les existències i segons la setmana de compra

​Tronc de Nadal

Aquesta setmana 30 € - Preu anterior 26,00 €



Raïm

Aquesta setmana 5,45 €/kg - Preu anterior 6,99 €/kg



Pinya tropical

Aquesta setmana 1,95 €/kg - Preu anterior 1,69 €/kg



Cabrit

Aquesta setmana 28 €/kg - Preu anterior 25 €/kg



Redó de vedella

Aquesta setmana 21,50 €/kg - Preu anterior 20 €/kg



Espatlla de corder

Aquesta setmana 22,50 €/kg - Preu anterior 20,50 €/kg



Lletó

Aquesta setmana 24 €/kg - Preu anterior 23 €/kg



Rap negre

Aquesta setmana 45 €/kg - Preu anterior 42 €/kg



Lluç

Aquesta setmana 27 €/kg - Preu anterior 25 €/kg



Escamarlans

Aquesta setmana 33,95 €/kg - Preu anterior 80 €/kg



Gamba roja

Aquesta setmana 58 €/kg - Preu anterior 250 €/kg



Llamàntol

Aquesta setmana 26,95 €/peça - Preu anterior 14,00 €/peça



Nècora

Aquesta setmana 30 €/kg - Preu anterior 42 €/kg



Ostra

Aquesta setmana 2,75 €/peça - Preu anterior 2,95 €/peça



Cloïssa

Aquesta setmana 18,95 €/kg - Preu anterior 39,28 €/kg​

En aquest sentit, internet continua sent el canal prioritari de compres per al 37% dels enquestats. Tanmateix, la meitat dels usuaris creu que gastarà més del que preveia. Les festes també van acompanyades d’un augment de la despesa en productes d’alimentació, encara que aquest any el preu d’alguns es manté o s’ha reduït, ja que l’any passat l’increment va ser molt més significatiu. El peix continua sent l’estrella. Des de la peixateria Jaume Soria del Mercat de Fleming de Lleida assenyalen que els clients han apostat més aquest any per avançar les compres i congelar, per evitar la pujada dels preus que es donen segons la setmana. Una previsió que també s’ha donat a la carn, com comenten des de la carnisseria L’Artesà del Mercat de Cappont. Per la seua part, els restaurants lleidatans també afronten les festes amb bones perspectives. Cada vegada és més habitual que les famílies hi recorrin per als principals àpats d’aquestes dates i així no haver de pensar a cuinar. Encara que hi ha els qui continuen preferint celebrar-les en el recer de la llar però opten pel menjar per emportar, un servei amb demanda en auge. L’obrador Tugues de Lleida i Alcoletge preveu preparar unes 2.000 racions entre plats salats i dolços –entre troncs, neules o torrons–. Afirma que ha pogut mantenir la gran majoria dels preus.

La carnisseria Forcada ven provisions per cuinar durant les festes.Jordi Echevarria

A l’Urgell, l’Hostal del Carme de Vilagrassa ja compta amb moltes reserves, tant per menjar allà com de plats per emportar. Marta Pinós, al capdavant de la cuina, explica que “els plats estrella són l’espatlla de cabrit al forn (28,8 euros) i la cassoleta de peix amb sípia, lluç i gambes (17,8 euros). Cap d’Any acumula el volum de reserves per endur, malgrat que els encàrrecs per Nadal també “són bons”, assegura. Quant a Sant Esteve, el restaurant ja està tot ple. Val a destacar que han apujat lleugerament els preus, encara que no cobreixen l’increment que han hagut de pagar en les matèries primeres. Fan, a més, molts dinars d’empresa, una altra moda en auge en detriment dels sopars. Per la seua part, a Cal Menut de Belianes, ja tenen el restaurant ple de reserves des de fa dies. La seua propietària, Rosa Terés, destaca que “la gent va cada vegada més a última hora”. Quant als plats més sol·licitats, afirma que els canelons (6,25 euros la ració) són els reis de Sant Esteve. També hi ha el fricandó de vedella amb bolets (11,25 euros la ració), el premsat de corder (17 euros) i l’espatlla de xai al forn i bolets (23,5 euros).

D’altra banda, quant als preus, Terés comenta que els han apujat lleugerament, malgrat que tampoc han compensat l’increment dels proveïdors. El restaurant 2007 de la Fuliola ja fa dies que ha tancat els encàrrecs per emportar per Cap d’Any amb un menú de 45 euros, preu que han incrementat gairebé un 5%. A l’Alt Urgell, des del Parador Nacional de Turisme expliquen que les reserves es van avançar i que “a l’octubre ja no ens quedava cap plaça lliure ni per al 25 ni el 26”.