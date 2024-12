Burt, el cocodril gegant de 'Cocodrilo Dundee', mor als 90 anys

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

Burt, el cocodril gegant que va protagonitzar el film 'Cocodrilo Dundee (1986) al costat de Paul Hogan i Linda Kozlowski, ha mort als 90 anys a l’aquari en el qual vivia, Crocosaurus Cove, a la ciutat australiana de Darwin.

"Amb gran tristesa anunciem la mort de Burt, l’icònic cocodril d’aigua salada i estrella del clàssic australià 'Crocodile Dundee'. Burt va morir pacíficament durant el cap de setmana i s’estima que tenia més de 90 anys, la qual cosa marca el final d’una era increïble," assenyala un comunicat de l’aquari a la seua pàgina oficial de Facebook.

Burt era un cocodril d’aigua salada gegant que feia 5,1 metres i pesava 700 quilos i el nom del qual era un homenatge a Burt Reynolds perquè va ser capturat en la dècada dels vuitanta al riu Reynolds.

Es va convertir en un dels cocodrils més reconeguts del món després d’aparèixer al film "i va ajudar a donar forma a la imatge d’Austràlia com una terra de bellesa natural escarpada i vida salvatge impressionant", ressalta l’aquari.

Burt, que va arribar el 2008 a Crocosaurus Cove, era conegut per la seua naturalesa independent i era un solter empedreït, recorda el parc, que assegura que "el seu temperament fogós li va valer el respecte dels seus cuidadors i visitants per igual, ja que encarnava l’esperit cru i indòmit del cocodril d’aigua salada".

'Cocodrilo Dundee' va tenir un gran èxit el 1986, any en què va ser el segon film més taquiller, amb 174,8 milions de dòlars de recaptació, només per darrere de 'Top Gun', que va assolir els 176,9 milions, segons les dades del web especialitzat Box Office Mojo.

La pel·lícula va ser tan popular que es va fer una seqüela, 'Cocodrilo Dundee II' (1988), que no va tenir tant èxit com la primera, però que va ser la sisena més taquillera d’aquell any, amb 109 milions de dòlars de recaptació.

El 2001 es va presentar 'Cocodrilo Dundee a Los Angeles’ en un intent fallit de revitalitzar la saga, que amb prou feines va recaptar 39 milions.

I el 2020, 'The Very Excellent Mr. Dundee', en la que Paul Hogan s’interpretava a si mateix com un actor retirat que participa en un projecte per fer una nova versió del film que li va donar la fama. Va ser l’última pel·lícula en la qual va aparèixer Olivia Newton-John.