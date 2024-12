El tercer premi de la loteria deixa 10 milions a la Pobla de Segur i Baro

La Pobla de Segur i el poble de Baro, a Soriguera, van repartir ahir part del número 11840, el tercer premi del sorteig de Nadal. El centenari restaurant Can Mariano de Baro, un dels escenaris de la sèrie 'Tor', va vendre més de 6 milions i entre els seus clients l'hereu del Palanca, Pablo Moreno, va comprar almenys 5 dècims.

El tercer premi del sorteig de Nadal va ser per al número 11840. Va estar molt repartit per diferents punts de Catalunya i també de la resta de l’Estat, encara que la localitat més beneficiada va ser la Pobla de Segur, on l’administració de loteria La Ganxa va vendre 20 sèries (200 dècims de 50.000 euros cada un), amb un total de 10 milions d’euros. Quinze d’aquestes sèries van ser per al restaurant Can Mariano de Baro, al municipi de Soriguera, conegut per ser un dels escenaris de la sèrie televisiva Tor i lloc de trobada entre el periodista Carles Porta i Jordi Riba el Palanca, a banda de ser l’hostal on aquest últim va estar allotjat més de dos anys. La propietària de Can Mariano, Maria Pilar Devissa, i el seu marit, Josep Anton Picolo, estaven ahir “sorpresos, feliços i contents” d’haver repartit sort entre els seus clients i treballadors.

“És un lloc de pas i, encara que molts clients són fixos, sabem també que l’han comprat motoristes i gent que ens visita habitualment. També als treballadors de la casa els ha tocat un pessic”, van dir.

Entre els afortunats, l’hereu del Palanca, Pablo Moreno, que va admetre haver comprat almenys cinc dècims del tercer premi. “Algun dels dècims els he regalat o canviat a pagesos i ramaders amb qui treballo. Però sí, he estat un dels afortunats”, va dir.

El tràfec al restaurant va ser intens durant tot el matí i s’hi va atansar un altre dels agraciats com el Matías, de Salàs de Pallars, que va comprar quatre dècims que va repartir entre els seus tres fills.

Les felicitacions eren constants a la Pobla. Teresa Agulló, la propietària, va assegurar haver venut per finestreta cinc sèries del tercer premi i d’altres que es van retornar del restaurant. “Des del passat pont de la Puríssima es van vendre els dècims i bastants a la Pobla”, va destacar.

Lleida, Mollerussa i la Seu també pessiguen part del mateix número

A Mollerussa, el sorteig va deixar 500.000 euros del tercer premi. L’administració de la plaça Major, Barcala, va vendre una sèrie (deu dècims) del número 11840. La titular de Loteria Barcala, Marta Barcala, va explicar que es van vendre íntegrament per finestreta. No hi va aparèixer ahir al matí cap dels afavorits amb el premi, però diversos veïns es van unir a la celebració. Aquest ha estat el premi més alt de la Loteria de Nadal que s’ha entregat en aquesta administració a la capital del Pla des de la seua obertura l’any 1961, encara que no el més abundant, ja que en anys anteriors també s’han entregat cinquens premis que van ser repartits entre un nombrós grup de veïns i entitats.

La sort també amb aquest tercer premi va arribar a la Seu d’Urgell, on l’administració de loteria número 1, Els Minairons, va repartir una part. Els responsables del local del carrer Major, que van obrir ahir l’administració per seguir el sorteig, van rebre amb alegria el fet d’estar inclosos en aquest premi, tenint en compte que fa pocs mesos van estrenar una nova etapa en la gerència. Toni Escribà, un dels socis d’Els Minairons, va explicar que s’havia venut un dècim a través de màquina i no amb sèries completes.

Aquesta és la primera vegada que els nous propietaris reparteixen un premi important de Nadal, encara que fa un any ja van tenir sort amb el sorteig de Reis, quan amb prou feines havien començat a gestionar el local. En aquest sentit, Escribà va confiar que aquest nou premi animi les vendes per al sorteig del proper 6 de gener. A Lleida ciutat, també es van vendre dos dècims de tercer premi a l’administració de loteria del carrer Baró de Maials.