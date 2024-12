Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cançó de fer cagar el Tió (o el tronc, la tronca o la soca, segons la zona) és una de les tradicions més estimades de la nit de Nadal a Catalunya. Reunits petits i grans al voltant del tronc màgic, els més petits de la casa, plens d'emoció i il·lusió, colpegen el tió amb bastons, al ritme d'una cançó festiva que varia segons la zona o la família, però sempre amb el mateix esperit: demanar regals i dolços que el Tió cagarà com a premi per haver estat ben alimentat durant els dies previs amb mandarines, xocolata, galetes i altres llaminadures.

La majoria de les cançons tenen el mateix ritme i simplement en canvia la lletra, que te infinites variants. Tot i que es repeteixen referències a elements comuns com la preferència dels dolços davant de les arengades, les bastonades, les referències a animals domèstics i a alguns personatges com la tieta i el vicari, hi ha versions diferents de la mateixa tonada:

Caga tió / avellanes i torrons / no caguis arengades / que són massa salades / caga torrons que són més bons / Caga tió / avellanes i torrons / si no vols cagar et donaré un cop de bastó, ben fort, ben fort…

Caga tió / De mel i de mató / no caguis avellanes / que no ens agraden / caga torrons / que són molt bons

Caga tió, tió de Nadal / posarem el porc en sal / la gallina a la pastera i el poll a dalt del pi. / Toca, toca Valentí. / Passen bous i vaques, / gallines amb sabates / i galls amb sabatons. / Correu, correu minyons, / que la tieta fa torrons, / el vicari els ha tastat, / diu que són un poc salats. / Ai el brut, ai el porc, / ai el cara, cara, cara, / ai el brut, ai el porc, / ai el cara de pebrot.

Caga, soca de Nadal. / Caga tarrons i pixa vi blanc. / No cagos arengades, que són salades. / Caga tarrons, que són molt bons.

Tronca de Nadal, / dóna figues, / dóna caramels, / dóna arengades / que són salades

Tronca tronquera, / caga caguera, / caga tarrons, / uns bons muntons. / No cagues arengades, / que són massa salades. / Caga tarrons, / que són molt bons.

Caga, tió, / fes un bon cagalló, / que el dia de Nadal, / posarem lo porc en sal, / la somera a la pastera / i el pollí al cap del pi. / Toca, toca, Valentí, / que els soldats ja són aquí. / Ara arriben bous i vaques, / les gallines amb sabates / i els capons en sabatons. / Correu, minyons, / que el vicari fa torrons. / La guineu els ha tastat, /si són dolços o salats.

Fum fum, puja xemeneia amunt. / Trobaràs un home vell que escorxa un vedell. / Bous i vaques, gallines amb sabates, / gallinots amb sabatots. / El vicari fa torrons, / diu que són un poc salats. / Marieta posa-hi sucre, que seran un poc millor./ Caga, tió!

Pare nostre del tió, / bon Nadal que Déu ens do. / Ara venen festes, / festes glorioses. / Dones curioses, renteu els plats, / fregueu els tinells, / que el tió ja està empipat. / Caga, tió! Caga torró d'avellana i de pinyó. / I si és de Xixona, encara millor. / Caga, tió!

Tió, tió / Caga torró / d'avellana i de pinyó / Si no cagues botifarra / et clavarem un cop de barra. / Si no cagues torró / et clavarem un cop de bastó

Tió, tió, / caga torrons / dels fins i dels bons. / Si no en tens més / caga diners, / si no en tens prous / caga ous.

Tronc de Nadal, / caga figues caga figues, / tronc de Nadal caga figues i vi blanc. / No caguis arengades / que son salades, / caga turrons / que són molt bons. / Si no cagues re / garrotada et donaré!

Aquest ventall d’adaptacions manté viva la tradició i permet a cada família afegir-hi el seu toc personal. Quina és la vostra versió?