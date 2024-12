El millor cava per a l’OCU costa menys de 5 euros i es troba a qualsevol supermercat d’Espanya

L’OCU revela els millors caves per menys de 5 euros per brindar per Nadal.Unsplash.

El Nadal és una època de celebració, de compartir amb éssers estimats i de disfrutar dels últims dies de l’any. A Espanya, és tradició brindar amb cava, el vi escumós que sempre troba el seu lloc a les festes del país. Encara que qualsevol moment és bo per aixecar una copa de cava, aquesta temporada festiva és especialment propícia per a això, sobretot a la Nit de Cap d’Any, quan es busca rebre el nou any amb esperança i optimisme.

A l’hora d’escollir el cava ideal per al brindis nadalenc, és important considerar característiques com la quantitat de sucre. Els brut nature no porten sucre afegit, mentre que els extra brut i brut incorporen quantitats mínimes. D’altra banda, els semisecs són els que més sucre contenen al seu licor d’expedició. A més, l’envelliment també és un factor a tenir en compte, ja sigui un Gran Reserva, Reserva o un cava tradicional amb una criança mínima de nou mesos en botella.

La selecció de l’ OCU : caves espanyols a preus assequibles

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat alguns dels millors caves disponibles en supermercats espanyols per facilitar l’elecció dels consumidors. Entre els vins escumosos blancs seleccionats, es troben cinc brut nature, set brut i un semisec, mentre que els rosats són tots de la varietat brut. Els preus de les botelles s’acosten als cinc euros, encara que algunes poden assolir els 12 euros.

Segons l’OCU, els millors vins escumosos blancs amb la millor relació qualitat-preu són el Bach Extrissimo Brut nature (4,95 euros) i el Jaume Serra Brut nature (4,28 euros). Quant als rosats, el millor és el Bach Brut rosat (4,95 euros). És important destacar que els brut nature, extra brut i brut són més adequats per acompanyar plats principals com peixos, mariscos, formatges o escabetxos, mentre que els semisecs són ideals per a disfrutar a les postres.

El cava és un element indispensable a les taules espanyoles durant les festes nadalenques. Ja sigui per recordar als éssers estimats que ja no estan, donar la benvinguda a nous membres de la família o deixar enrere l’any que acaba, el cava sempre és present com a símbol del Nadal més clàssic a Espanya. La seua versatilitat permet combinar-lo amb una àmplia varietat de plats, des d’aperitius fins postres, el que el converteix en el complement perfecte per a qualsevol celebració.

A més del seu sabor i versatilitat, el cava també és apreciat pel seu valor simbòlic. Aixecar una copa de cava durant el brindis de la Nit de Cap d'Any representa l’esperança i els bons desitjos per a l’any que comença. És un moment d’unió i alegria, en el qual familiars i amics es reuneixen per celebrar i compartir moments especials.

Consells per triar el cava perfecte

A l’hora de seleccionar el cava per a les celebracions nadalenques, és recomanable tenir en compte els següents aspectes: