Aquests són els millors olis d’oliva verge extra del súper, segons l’OCU

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent informe publicat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha revelat que les marques blanques d’oli d’oliva verge extra (AOVE) es destaquen per la seua alta qualitat i preus més assequibles en comparació amb marques consolidades. L’estudi va analitzar 23 dels olis més venuts a Espanya, sotmetent mostres a rigoroses proves de laboratori i anàlisis organolèptiques.

Els resultats mostren que 5 dels 10 millors AOVE pertanyen a marques pròpies de supermercats, amb un preu mitjana per litre 1,50 € més baix que marques reconegudes com Carbonell o La Española. Això converteix als olis de marca blanca en una excel·lent opció per als consumidors que busquen estalviar a la seua cistella de la compra sense sacrificar qualitat.

Top 3 dels millors AOVE de marca blanca segons OCU

La classificació elaborada per OCU destaca els següents olis:

Oli de Oliva Virgen Extra d’ Oleoestepa , DOP Estepa: 12,44 €/litro AOVE Auchan Bio Ecológico d’ Alcampo : 14,26 €/litro AOVE Hacendado de Mercadona : 8,75 €/litro

Tanmateix, aquests preus podrien ser encara menors a causa de les recents baixades en origen confirmades pel Ministeri d’Agricultura i Deloleo.

Millora en la qualitat de l’ AOVE espanyol

L’informe ressalta una notable millora en la qualitat general de l’oli d’oliva verge extra produït a Espanya durant els últims mesos, obtenint qualificacions "bones o molt bones". Aquesta tendència, sumada al descens de preus, s’espera que impulsi un consum més elevat d’AOVE a les cases espanyoles, després d’una caiguda del 24% registrada l’any anterior.

Aspectes a millorar en l’etiquetatge

Malgrat els bons resultats, OCU assenyala alguns punts a millorar en l’etiquetatge de les botelles d’AOVE. S’evidencia una falta d’informació bàsica com dates de producció, embotellament, varietat d’oliva utilitzada o l’indicador Nutriscore. A més, suggereixen optimitzar la llegibilitat de dades com el lot i data de caducitat, així com incloure vies de contacte amb l’envasador.

Recomanacions d’ús

Els experts d’OCU aconsellen reservar l’oli d’oliva verge extra per al seu consum en cru, ideal per a amanides i adorns. Quant a fregits, recomanen optar per altres varietats com l’oli d’oliva suau o verge.

En definitiva, l’últim informe d’OCU confirma l’excel·lent relació qualitat-preu dels olis d’oliva verge extra de marques blanques a Espanya. Amb una qualitat en alça i preus més econòmics, representen una opció intel·ligent per al consumidor. No obstant, encara hi ha marge de millora quant a la informació proporcionada en l’etiquetatge. L’AOVE es recomana principalment per al seu ús en cru, mentre que per a fregits és preferible decantar-se per altres varietats d’oli d’oliva.