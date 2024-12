Un cocodril en un canal de Lleida, entre les innocentades

Publicat per SegreLaia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cocodril es va passejar ahir durant hores per la séquia del Secà des d’Almenar fins a Torrefarrera, fins que va ser capturat i enviat al Centre de Fauna de Vallcalent. Aquesta va ser una de les bromes que van circular per xarxes socials –en concret, via WhatsApp–, amb motiu del Dia dels Sants Innocents. Aquest tipus d’enganys tan cridaners solen tenir molt èxit a internet i els ajuntaments també se solen afegir a l’efemèride. A Anglesola, després de la implantació l’estiu passat de la recollida d’escombraries porta a porta parcial, el consistori va anunciar ahir una nova mesura per reduir els costos del rebut i que s’implementaria a partir del gener. Consistiria a descarregar-se l’aplicació mòbil gratuïta FORMbascula per pesar les restes orgàniques. Per la seua part, els negocis també han publicat bromes. És el cas del restaurant La Fontana de Bellpuig, que va anunciar ahir que tindria nova direcció, de la mà del gran grup gastronòmic China Crown, que s’incorporaria com a nou gestor a partir del 2025. El Jordi i el Ramon, els actuals propietaris, es van acomiadar i van agrair “aquests anys memorables”. Paral·lelament, els integrants de la banda lleidatana Sexenni fins i tot van arribar a publicar un vídeo visiblement afligits explicant que havien perdut els enregistraments del disc que estan preparant i que, per tant, cancel·laven el projecte. Els clàssics ninots blancs de paper, coneguts com llufes, segueixen sent la imatge distintiva de la jornada. Com marca la tradició, Tremp va celebrar ahir la seua Aixecada del Ninot que organitza La Casa del Sol Naixent. Al matí van penjar una llufa gegant al campanar i a la tarda estava previst que la despengessin i la cremessin.