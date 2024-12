Els emissaris dels Reis Mags arriben a Torrefarrera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els tres emissaris dels Reis Mags van visitar ahir els més petits, i també els adults, en una espectacular cavalcada a Torrefarrera, per recollir les cartes amb els seus desitjos dirigides a ses Majestats d’Orient. El recorregut va començar a les sis de la tarda amb la salutació des de l’ajuntament i l’inici de la rua amb vuit carrosses, personatges fantàstics, batucaires, fades i fins i tot un zepelí. Tots es van dirigir fins a les instal·lacions de l’empresa ICG, on l’alcalde, Jordi Latorre, i les empreses organitzadores de l’esdeveniment van donar la benvinguda als tres camarlencs. Estava previst un concert del Cor de l’Orfeó Lleidatà, les actuacions de l’Escola La Dansa Estudi i la Re-volta, a més d’una exhibició del Club de Twirling de Torrefarrera i l’amenització de la companyia La Baldufa.

D’altra banda, Alcarràs prepara l’arribada de Ses Majestats el pròxim 5 de gener i la cavalcada d’aquest any incorpora dos noves carrosses: la del Camarlenc, que s’estrenarà el pròxim 1 de gener durant el Camarlenc en ruta, i la dels carboners. També s’incorporaran tres patgesses que acompanyaran cada una de les carrosses. Per fer una cavalcada més inclusiva hi haurà un carrer sense soroll, la d’Enric Granados, per a les persones amb autisme o hipersensibilitat.

Així mateix, a Lleida, el Camarlenc va seguir ahir la seua ruta amb la visita en diversos punts de la ciutat i continuarà avui.

La cavalcada dels camarlencs a Torrefarrera també va servir per regalar entrades per al Parc de Nadal del municipi, que va obrir les portes el passat 28 de desembre i que oferirà activitats fins divendres vinent.

També altres municipis lleidatans s’estan divertint aquests dies amb l’arribada dels emissaris reals, com ahir a Alpicat. Al Palau d’Anglesola, diumenge l’ambaixadora Sança i els patges reials van recollir les cartes dels més petits per fer-les arribar a Ses Majestats d’Orient.