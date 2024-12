La Grossa de Cap d'Any reparteix vuit grans premis que van dels 5.000 als 200.000 euros

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La dotzena edició de la Grossa de Cap d'Any repartirà aquest dimarts vuit grans premis que van dels 5.000 als 200.000 euros. En concret, hi ha un primer premi de 200.000 euros per bitllet, un segon de 65.000, un tercer de 30.000, dos quarts de 10.000 i tres cinquens de 5.000 euros. El sorteig es farà a les 13.05 hores. El joc de La Dooble torna a acompanyar La Grossa de Cap d'Any, de manera que en un mateix bitllet hi ha dos números, un participa a La Dooble i l'altre a La Grossa de Cap d'Any.

A banda dels premis principals, es mantenen els premis a les terminacions dels vuit números guanyadors (4 xifres, 3 xifres i 2 últimes xifres coincidents), així com els números anterior i posterior a cada un. També es reintegraran tots els bitllets acabats en l'última xifra del primer premi.

Enguany s'han posat a la venda 100.000 números (del 00000 al 99999), amb un total de 40 sèries, 30 en format físic, cinc en format electrònic i cinc assignades a les participacions de La Grossa de Cap d'Any amb La Dooble. El preu per bitllet de La Grossa de Cap d'Any és de 10 euros.

Bombos de la loteria de la Grossa preparats pel sorteig.Loteries de Catalunya

Durant el sorteig, s'anunciaran els resultats del sorteig de al Dooble, amb tres números guanyadors i les entitats premiades. Aquest joc de loteria està creat especialment per a les entitats sense ànim de lucre de Catalunya que han distribuït els números guardonats.

El sorteig l'oferirà en directe 3Cat des dels platós de Sant Joan Despí i el presentarà Anna Simon amb la col·laboració de Maria Xinó i Anna Bertran.

L'any passat, la Grossa de Cap d'Any va ser el 08702 i el va repartir un estanc de Sant Boi de Llobregat.