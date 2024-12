Tot llest per al millor Cap d'Any

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Comença el compte enrere per tancar l’any i els lleidatans ultimen els preparatius per celebrar la nit de Cap d’Any amb tota l’esplendor i donar la benvinguda al 2025 amb cotilló, ressopó i molta música en locals, pavellons i equipaments, molts dels quals ja compten amb reserves i entrades anticipades esgotades. A la capital del Segrià, el Teatre i Palau de Congressos de la Llotja tornarà a convertir-se en una gran discoteca amb un aforament per a 2.500 persones.

De fet, avui tenien previst penjar ja el cartell d’entrades esgotades, amb 200 persones que gaudiran del sopar de gala i 2.300 que accediran a l’edifici després de l’àpat per celebrar amb ball i música l’entrada al nou any. En aquesta ocasió, la novetat serà la música en directe, amb la banda de versions La Tremenda i el quartet Claquera.

Quaranta agents de la Urbana i línies de bus 5, 6 i 7 gratuïtes fins a les 9 h, amb parada a demanda

De forma paral·lela, el grup Bonöbo ha previst un forfet de 15€ euros que permet al públic accedir a cinc pubs de la ciutat amb consumició inclosa.

El Cafè del Teatre obrirà a les 00.30 h per brindar pel 2025 amb la música de Pixie Dixie, acompanyats de la cantant Jessica Abu.

I la nova sala Tocata, en ple centre històric, al carrer Llopis al costat de Lluís Besa, arrancarà la marxa ja al migdia amb vermuteig (12.00 h) i pica-pica a base de hits dels 80 i 90 (14.00), last tardeig amb LBdj (17.00), sopar (21.00) i final countdown a partir de mitjanit amb el DJ Rafa Ariño.

D’altra banda, la discoteca Big Ben de Golmés tornarà a celebrar una festa de Cap d’Any després de gairebé una dècada i ho farà en gran: ja compta amb 4.500 entrades venudes i la previsió d’arribar a les 5.000, informa Joan Gómez.

La venda d’entrades s’ha portat a terme a través d’edicions limitades: les últimes costen 69 euros. Per facilitar l’accés a la discoteca, que obrirà a les 00.30, s’han contractat cinc autocars amb rutes que passaran per Lleida, els Alamús, Cervera o Castellserà, entre altres punts. Alguns començaran l’any ja a les entranyes d’aquest històric equipament de lleure. I és que unes 250 persones s’han inscrit per al sopar de gala, ja amb reserves esgotades.

Més d’un milió de persones als locals de lleure catalans

Els 3.500 locals de lleure nocturn que hi ha a Catalunya preveuen reunir més d’un milió de persones la nit de Cap d’Any, segons un estudi del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, les federacions Fecalon i Espanya de Nit i Coca-cola. El 76,4% dels locals mantindrà o millorarà els resultats econòmics de l’any passat, la qual cosa fa que el sector es mantingui en “xifres rècord” respecte al període d’abans de la pandèmia. Així mateix, prevén una xifra global de facturació de 37 milions d’euros i generar un impacte de 8.750 llocs de treball extra, amb una contractació de personal de 2,5 persones de mitjana per local.

El 17,6% dels locals espera assolir el sold out abans d’obrir les portes, amb un preu mitjà de l’entrada de 24,4 euros i amb un usuari que de mitjana té 31 anys. El 39,9% serà públic local; el 26,6%, de la província; el 6,6%, de la mateixa comunitat autònoma; el 3,3%, d’altres comunitats autònomes; el 19,9%, estrangers de la Unió Europea (UE), i el 33,3%, turistes extracomunitaris.

Mentrestant, organitzacions de consumidors han ofert una sèrie de consells al recordar que es tracta d’una ocasió per disfrutar sense oblidar una sèrie de pautes per evitar sorpreses desagradables. En aquest sentit, l’OCU va assenyalar que, a l’hora d’arribar a la festa, s’ha de verificar que les sortides d’emergència siguin adequades, amb una obertura de barra antipànic sense obstacles. Així mateix, sol·liciten controls per evitar excessos d’aforament.

Tant els Mossos com les policies locals incrementaran la vigilància durant la nit de Cap d’Any. A Lleida ciutat, la Paeria ha organitzat un dispositiu especial en el marc de la campanya 1000 ulls contra les violències masclistes que inclou la coordinació de diversos serveis com Punts Lila/Rainbow, transport públic, salut i Guàrdia Urbana. Una de les novetats d’aquest any és l’ampliació de la línia 6, que anirà fins a la partida Montserrat-Ciutat Jardí, per evitar que es vagi a peu per l’N-240.

Tàrrega recupera la festa de les Targanades

Tàrrega recuperarà avui la festa de les Targanades, amb la col·laboració de l’Associació Agrat, per celebrar la nit de Cap d’Any de forma especial. La cita gratuïta començarà a la 1.00 h a l’Espai MerCAT, a la plaça de les Nacions, amb els discjòqueis Bruga i Sega. La benvinguda a l’any nou se celebrarà amb les campanades a les 3.00, les Targanades. I hores després, a la sortida del sol, esmorzar popular.D’altra banda, l’Hotel Nastasi a Lleida serà un altre dels punts clàssics per acomiadar l’any. Estan previstes tres opcions en diverses sales per gaudir d’una entrada del 2025 inoblidable: bufet gurmet des de les 19.00, sopar bufet a partir de les 21.30 o gran ressopó des de les 00.30 h, i amb música i ball fins a la matinada.