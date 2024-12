Venut a les Borges Blanques i a la Seu el segon premi de la Grossa de Cap d'Any

Verificat per

Lleida s'ha emportat el segon premi i un cinquè de la Grossa de Cap d'Any. Concretament, el segon premi, el 81612, s'ha venut a les Borges Blanques i la Seu d'Urgell. El segon premi d'aquesta rifa està dotat amb 65.000 euros per cada bitllet, que suposa 6.500 euros per euro jugat. El número anterior i el posterior rebran 650 euros.

D'altra banda, Tremp ha repartit un cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 42.111, amb 5.000 euros per bitllet

A banda dels premis principals, es mantenen els premis a les terminacions dels vuit números guanyadors (4 xifres, 3 xifres i 2 últimes xifres coincidents), així com els números anterior i posterior a cada un. També es reintegraran tots els bitllets acabats en l'última xifra del primer premi.

La Dooble:

1r, 37.244, amb 1.000.000 euros

​2n, 23416, amb 250.000 euros

​3r, 47.649, 100.000 euros

​El Club de Futbol Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà) ha repartit un milió d'euros amb el primer premi de la Dooble, l'alternativa catalana a les participacions de Nadal. El número afortunat ha estat el 37244. El segon premi, valorat amb 250.000 euros, ha estat el 23416, i ha recaigut en l'AFA del Col·legi Sant Josep de Navàs . El tercer premi, de 100.000 euros, ha estat pel número 47679. L'entitat afortunada ha estat l'AFA de l'Escola García i Fossas d'Igualada. Aquest és el segon any que aquest sorteig, pensat per a entitats, es duu a terme coincidint amb la Grossa de Cap d'Any.

​El joc de loteria de La Dooble està creat especialment per a les entitats sense ànim de lucre de Catalunya que han distribuït els números guardonats.